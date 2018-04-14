Çileği sirkeli suya batırmanın şaşırtıcı sonucu

MYNET/ Bayılarak yediğimiz bahar meyvesi çilek, bildiğiniz üzere dolapta pek çabuk bozulan bir meyvedir. Bu çürümeyi önlemek ve daha uzun süre muhafaza etmek için bu yöntemi denemenizi tavsiye ediyoruz.





Öncelikle oda sıcaklığındaki suyun içine bir miktar elma sirkesi ilave edin.





Çilekleri paketine koyun ve hazırladığınız sirkeli suya batırın. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra, önce kurulayın ve ardından buzdolabına koyun.





Çilekleri dolaba koyduktan 3 gün sonra bile ilk günkü tazeliğini koruduğunu göreceksiniz.