"İnşaat yapılıyor, tabelası yok, KİPTAŞ inşaata tahsis veriyor!"

Hıdır Ulağ/ İstanbul Başakşehir Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Abdulhadi Akmugan, Başakşehir Sular Vadisinde KİPTAŞ tarafından verildiği iddia edilen inşaatın tahsis ve ruhsatı hakkında hazırladığı yazılı soru önergesini Meclis toplantısında sözlü okudu ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a sorular sordu;

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

Konu: Başakşehir Sular Vadisinde KİPTAŞ tarafından verildiği iddia edilen tahsis ve ruhsat hakkında

Başakşehir İlçemiz sınırlarında bulunan Başak Mahallesi Sular Vadisi mevkiinde Organize Sanayi Bölgesi, Galvano Teknik Sanayi Sitesi karşısında üzerinde tabela bulunmayan bir inşaat devam etmektedir. İnşaatta çalışan işçiler tarafından söz konusu inşaata Belediyemiz iştiraki olan KİPTAŞ tarafından izin verildiğini iddia edilmektedirler. Bu durum çevrede ikamet eden vatandaşları rahatsız etmektedir. Bu nedenle;

1- İlgili inşaat için iddia edildiği gibi KİPTAŞ tarafından herhangi bir tahsis ya da ruhsat verilmiş midir?

2- Söz konusu arsanın mülkiyeti kime aittir? İnşaat sahiplerine satış ya da satış benzeri herhangi bir tahsis yapılmış mıdır?

3- İlgili alanın konut satışları aşamasında bir bütün proje olarak ve meskün mahal içinde vatandaşa devredildiği söz konusu iken sürekli olarak KİPTAŞ tarafından ilave yapılara tahsisat yapılması doğru mudur?

4- Devam eden inşaatın bir derneğe ait olduğu iddia edilmektedir? Oysa birçok dernek tarafından benzer taleplerde bulunulmuş ve tamamı ret edildiği halde sadece bir derneğe müsamaha gösterilmesi fırsat eşitsizliğine yol açmıyor mu?

Önergemizin başkanlık makamına havalesini Ve tarafımıza yazılı olarak cevap verilmesi hususunu Saygılarımızla arz ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Şubat ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Abdulhadi Akmugan ve Zeynel Yılmaz imzaları ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.