'Kadın Söyleşileri' Maltepe’de başladı

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programında, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ve Kadın Meclisi üyesi Fidan Ataselim, Maltepeli kadınlarla bir araya geldi.

Söyleşide, “Kadınların ve çocukların bu ülkede yaşadığı en önemli sorunları ne olabilir?” sorusuna yanıt arandı. Söyleşiye katılanlar en önemli sorunlarını ötekileştirilmek, kimlik, var olmak, eğitimsizlik, kadınların ve erkeklerin karşılıklı korkma hali, yasal sıkıntılar, gelenekçilik, sevgi eksikliği, anne-çocuk ilişkisinin çok bitişik olması, toplumdaki iletişimsizlik şeklinde sıraladı.

KADIN VE ÇOCUK MÜCADELESİ İÇ İÇE

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun, kadın ve çocuk mücadelesinin çok girift ve iç içe olduğunu belirterek, “Özellikle ülkenin son dönem şartlarını düşündüğümüzde ikisini bir arada düşünmemiz zorunlu. Şiddete maruz kalanlar daha somut ve gerçekçi çözümlere ihtiyaç duyuyor. Şiddet görmeyi, şiddete uğramaktan ziyade uğratılan, mağduriyetten öte dışardan gelen bir kavram olarak kullanmakta fayda var” dedi.

Şiddetin türlü hallerine değinen Torun, “Erkekler sürekli kadınlara bir işin nasıl yapılacağını, bir meselenin doğrusunun ne olduğunu, o konuyu yeterince bilmediğimizi anlatıp duruyor. Her türlü mecrada en çok onlar konuşuyor, yorum yapıyor. En çok kadınların sözü kesiliyor” diye konuştu.