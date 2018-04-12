Voleybolcular duyarlılıklarıyla göz doldurdu

Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile yine Beylikdüzü’nde yer alan İlkevin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Genç Takım oyuncuları, duyarlılıkları ile göz doldurdu. Kulüp antrenörleri ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptıkları ziyaretlerde yetkililerden bilgi alan genç sporcular, sosyal sorumluluk projeleriyle Beylikdüzü’ne katkı sunmaktan onur ve mutluluk duyacaklarını söylediler.

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü sporcuları bu kez filedeki başarılarıyla değil toplumsal duyarlılıkları ile Beylikdüzü sakinlerinin gönlünü kazandı. Beylikdüzü’ndeki İlkevin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek merkezde eğitim gören öğrencilerle ve velileriyle sohbet eden genç sporcular, daha sonra da Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek hayvan dostlarına, getirdikleri mamaları hediye ettiler.



Ziyaret turunun ilk durağında genç sporcular, İlkevin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Neşeli anların yaşandığı ziyarette, sporcular, çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler ve onlara takımın renklerinden oluşan fularları hediye ettiler. Daha sonra, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden sporcular ve teknik heyet, Veterinerlik İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncel’e hayvanlar için aldıkları mamaları teslim ettiler.



Tuncel: Deneyim Aktarımı Sizi Başarıya Götürecektir



Genç sporculara duyarlılıkları için teşekkür eden Müdür Ertuğrul Tuncel, “Koçlarınız sizi evlatları gibi görüyor. Siz de onları ailenizden biri gibi görün ve onların size aktardığı sporla ilgili bilgileri ve yaşam deneyimlerini dikkate alın. Bu deneyim aktarımı sizi hem sporda hem de hayat içinde başarıya götürecektir.” şeklinde konuştu.



Bayram: Toplumsal Duyarlılık Başarı Kadar Önemli



Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü’nün kurulduğu günden bu yana, sivil toplum kuruluşu kimliğinden hiçbir zaman ödün vermediğini söyleyen Antrenör Zekai Bayram ise “BEVİ ailesi olarak sporun sadece fiziksel performans ve elde edilen derecelerden, başarılardan ibaret olmadığına inanıyoruz. Sporcularımızın sosyal çevrelerine, toplumsal konulara duyarlı olmaları, bizim için en az sahada elde ettikleri başarı kadar önemli.” dedi.