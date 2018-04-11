Maltepe Belediye Tiyatrosu'na 'Direklerarası' ödülü

Direklerarası seyircilerinin oluşturduğu halk jürisi üyeleri, 2017-2018 tiyatro sezonunda İstanbul’da sahneye koyulan oyunları seyrederek, “Performans”, “Tasarım” ve “Yapımlar” kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği oyunlar, oyuncular ve tiyatroları belirledi.

Halk jürisi, çocuk oyunları kategorisinde, yapım dalında Güneş Kasabası Sirki’ni ödüle layık gördü. Oyunda, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kurulmasına öncülük ettiği, belediye çalışanlarından oluşan Maltepe Belediye Tiyatrosu ve Bağımsız Mutluluk Merkezi Tiyatro Atölyesi’nden 26 öğrenci rol aldı.

Çocukları ve gençleri, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan oyun, beş ay süren provaların ardından, geçtiğimiz 2017 yılı kasım ayında sahnelenmeye başlandı.

Direklerarası ödülleri, 15 Nisan Pazar günü saat 20:30’da, İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.