Arthur Miller’in ölümsüz eseri Maltepe’de sahnelendi

Maltepe Belediyesi’nin nisan ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan oyun, kapalı gişe oynadı. Kayhan Berkin’in yönettiği oyunda Hakan Eratik, Merve Anlağan, Rüzgar Aksoy ve Murat Karasu rol aldı. Yapımcılığını Kerem Yılmaz’ın üstlendiği oyunun dekorlarını Ömer Mete Yılmaz, kostümlerini Beyza Birgen, ışık tasarımını Akın Yılmaz hazırladı.

Oyunda, Amerika’da 1929 büyük ekonomik krizinin yok ettiği varlıklı bir aileden iki erkek kardeşin, uzun yıllar sonra geçmişlerini sorgulayışlarının öyküsü anlatıldı. Oyunda insanoğlunun yakınlarına, aile bireylerine, topluma karşı sorumlulukları ile insani değerlerin yaşamdaki yeri sorgulandı. İnsana dair ortak duyguları, evrensel, zamansız bir hikayeyi etkili bir performansla sahneleyen oyuncular, izleyicilerin alkışlarını topladı.