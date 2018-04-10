Maltepe Belediyesi’nin faaliyet raporu kabul edildi

Raporun kabul edilmesinin ardından bir konuşma yapan Başkan Ali Kılıç, raporda emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni dönemde Maltepeliler için hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Maltepe Belediye Meclisi, faaliyet raporunu görüşmek üzere toplandı. Meclis 2. Başkanvekili Hasan Gökkaya başkanlığında toplanan mecliste raporun görüşülmesi, Başkan Ali Kılıç’ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, “dayatan değil danışan belediyecilik” anlayışıyla şeffaf bir yönetimle raporu hazırladıklarını ifade eden Kılıç, 2017 yılına ilişkin çalışmaları içeren faaliyet raporuyla ilgili bilgiler de verdi. Kılıç, “Türkiye’de ilk defa Maltepe Belediyesi, Sağlık Bakanlığı onaylı, ruhsatını alarak hastane teşekkülünde hizmet veriyor. Üniversite sınavlarında yüzde 85 üzeri başarı söz konusu. 32 amatör spor kulübüne maddi destek veriyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışlarından olmazsa olmazlarından birisi insana insanca yaklaşmaktır. Halk Kart’ta bunlardan bir tanesidir. Sokaklardaki gençleri terör örgütlerine, uyuşturucuya, kötü alışkanlıklara, kaptırmamak için 13-14 yıldır batık halde, çamur deryasında bulunan Gülsuyu stadyumunu bu ekip yaptı. Cevizli mahallemizde kurbanlık alanında Cevizli mahallesinde spor kompleksimiz olacak. Fakir çocuklarımızın ücretsiz okullarına gitmeleri için servis veriyoruz” dedi. Faaliyet raporunun sunulmasından sonra meclis üyeleri söz alarak, faaliyet raporu hakkında konuştu.

600 TL’LİK AİLE YARDIMI

Faaliyet raporunun oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından kürsüye gelerek yapılan eleştirilere yanıt veren ve bir teşekkür konuşması yapan Başkan Ali Kılıç, “Verilmediği iddia edilen 600 TL’lik yardım için, çok sıkı bir çalışma yaptık. 37 kişilik bir ekip kurarak, anket yaptık ve gerçekten hak sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Bu da takdir edersiniz ki biraz zaman aldı. İnşallah mayıs ayında ihtiyaç sahiplerine bu yardımı gerçekleştirmeye başlayacağız” diye konuştu.

KILIÇ’TAN MUHALEFETE TEŞEKKÜR

Maltepe’nin 11 kardeş şehrinin bulunduğunu ve Maltepe’nin adını dünyaya duyurarak, yaşanacak ilçeler sırasında ilk 10'a soktuklarını belirten Kılıç, “Her zaman sanata ve sanatçıya kapılarımızı açtık. Sosyal demokrat bir belediye olarak inşallah ikinci dönemimizde de bu sürecek. Çünkü bir sanatçının kolay yetişmediğini ve emeğini çok ama çok iyi biliyoruz. Muhalefete yaptığı eleştirilerden ötürü teşekkür ediyorum. Elbette hatalarımız, eksikliklerimiz olacak. Bunları elbirliğiyle aşacağız. Ayrıca Maltepe’yi kurutanlara inat bizler yeşillendirdik” diye konuştu.