Beylikdüzü'nde Masa Tenisi Turnuvası kayıtları başlıyor

Beylikdüzü'nde sporseverler için yeni bir turnuva daha başlıyor.

Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 28-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Masa Tenisi Turnuvası için kayıt 11-26 Nisan’da alınacak. Erkekler, kadınlar ve engelsiz erkekler-kadınlar olarak 3 kategoride farklı yaş gruplarında yarışılacak olan turnuva Aydın Örs Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Sporun her alanında hizmet veren Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bu kez masa tenisi severleri bir araya getiriyor. Düzenlediği turnuvalar ile hem spor hem de sosyalleşmek anlamında örnek işlere imza atan müdürlük, Masa Tenisi Turnuvası ile keyifli bir aktiviteye daha imza atıyor. 2003-2001, 2000-1993, 1992-1973 ve 1972-1950 erkekler, 2003-2000 ve

1999-1950 kadınlar ile 2001 ve üzeri engelsiz kadınlar ve erkekler kategorisinde yarışılacak olan turnuva 28-29 Nisan tarihleri arasında Aydın Örs Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Kayıtların kontenjan ile sınırlı olduğu turnuvaya katılmak isteyen ve Beylikdüzü’nde ikamet eden vatandaşlar 11-26 Nisan tarihleri arasında Beylicium AVM, Kavaklı Kapalı Havuz ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde kayıt yaptırabilirler.

Online kayıtlar ise kayıt tarihi boyunca www.beylikduzu.istanbul adresinden alınacaktır.