'Biraz vicdan varsa bu satış iptal edilmeli'

İsmail ŞAHİN - SÖZCÜ - Metal Yapı Konut, Vatan Caddesi üzerinde bulunan 6 bin 400 metrekarelik arsayı 2012 yılında Kavran ailesin­den 33 milyon 391 bin 659 liraya satın aldı. 1996 yılına kadar lunapark, daha sonra otopark olarak kullanılan arazinin imar planları 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değiştirildi. 5 katlı otel ve konut projesi yapılabilecek hale getirilen arsayı 2016 yılında Metal Yapı Konut, İstanbul İstanbul Büyük­şehir Belediyesi'ne 368 milyon 923 bin 876 lira + KDV bedelle sattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl görevden ayrı­lan başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadıy­la ortak iş yapan Metal Yapı Konut, plan değişikliği saye­sinde dört yılda 335 mil­yon lira kâr elde ederken, İstanbul Büyükşehir Beledi­yesi üzerinde ne yapılacağı merakla beklenen arsayla ilgili çalışmalarını tamam­ladı.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, hemen yanın­daki Aytekin Kotil Parkı'nın alanı ile birleştirilecek araziye Adnan Menderes döneminde Vatan Caddesi Bulvarı inşaatı sırasında yıkılan Simkeş Camisi'nin benzeri inşa edilecek. Arazi üzerindeki restoran ve mar­ket zincirine ait yapıları kısa bir süre önce yıkan İBB'nin ilerleyen günlerde otopark ve cami projesi için ihaleye çıkacağı belirtildi.

KADİR TOPBAŞ'IN ADI VERİLSİN

İstanbul Büyükşehir Belediye Mec­lisi'nin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, İBB'nin imar planını değiştirerek değerini artırdığı bir araziyi satın al­masına onay veren Kadir Topbaş'ın adının parka verilmesi gerektiğini söyledi. “Kendisinin İstanbul'a kazandırdığı en değerli park burası. Bu nedenle adı Mimar Kadir Topbaş Parkı olsun” diyen Sağ, İBB'nin büt­çesinden bu kadar büyük bir rakamın bir şirketin kasasına aktarılmasının hesabının sorulması gerektiğini ifade etti. Kaynak sıkıntısı nedeniyle ulaşım ve altyapı proje­lerinin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Sağ, “Hem para yok diye kredi çekip borçlanacaksınız hem de elinizdeki parayı böyle çarçur edeceksiniz. Yeşil alanları imara açıp satan İBB'nin kasasın­dan 368 milyon lira + KDV bir bedel çıkartıp satın aldığı arsayı park yap­ması akıl alır bir durum değil” dedi.

6 bin 400 metrekarelik araziye nasıl 368 milyon lira değer biçildiğinin açıklanması gerektiğini ifade eden Hüseyin Sağ, “Emlak rayiç bedelle­rine, İstanbul'un en merkezi bölge­lerindeki benzer imar şartlarındaki arazilerin değerine bakalım. Metrekaresi 57 bin lirayı aşan arsayı ancak gökdelen dikebileceğiniz Levent ve Maslak'ta ya da Boğaz'a nazır arazilerde görebilirsiniz. Eğer sorumlularda biraz vicdan varsa bu satış iptal edilmeli. Çünkü oraya hangi projeyi yaparsanız yapın 370 milyon lira kazana­mazsınız ” diye konuştu.