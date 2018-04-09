TSKM’de müzik şöleni

Metin&Kemal Kahraman kardeşler, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, unutulmayacak bir konser verdi.

Alevi ve Dersim müziğinin en önemli isimlerinden sanatçı Metin&Kemal Kahraman kardeşler, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, unutulmayacak bir konser verdi.

25 yıllık sanat yaşamları boyunca çok sayıda albüm, film müziği, belgesel projelerde yer alan Kahraman kardeşlerin konserine, müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi’nin nisan ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde bağlamalarıyla sahne alan Metin&Kemal Kahraman’a, viyolada Umut Kahraman, kemanda Ahmet Tirgil eşlik etti.

Konserde, “Deniz Koydum Adını”, “Renklerde Yaşamak”, “Yaşlılar Dersim Türküleri Söylüyor”, “Ferfecir”, “Sürela”, “Meyman”, “Oğul”, “Çeverê Hazaru “, “Saé Moru / Şahmaran” adlı albümlerinden eserlerini seslendiren ikili, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.