Ataşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler göreve iade edildi

Ataşehir Belediyesi'nde güvenlik soruşturması bahanesiyle işten çıkarılan ve 4 gündür direnişte olan 109 işçi, göreve iade edildi.

Ataşehir Belediyesi'nde güvenlik soruşturması bahanesiyle işten çıkarılan ve 4 gündür işe iade talebiyle direnişte olan 109 işçi, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der'den işe iade sözü aldı. Der, 109 işçinin işe tekrar alınarak bugün işbaşı yapabileceğini söyledi.

Yarın'da yer alan habere göre, Belediye Başkan Yardımcısı Der işçilere, "Bugün başlayabilirsiniz, birazdan kartlarınız açılacak" dedi.

Abdullah Der'in konuşmasının ardından karar alan çalışanlar öncelikle toplu halde müdürlüklerine giderek 40 kodu ile çıkış yapılma durumunun düzeltilmesi hakkında konuşacak. Ardından yevmiye kaybının önlenmesi için işe dönüşün sağlanmasıyla ay başından itibaren başlamış gösterilmesini talep edecek.

Ataşehir Belediyesi işçilerinden Beşiktaş ve Ege Üniversitesi'ndeki işçilere de destek mesajı geldi. İşçiler, "Direnmeye devam etsinler, zafer işçilerin olacak" dedi.

Öte yandan işçilerin yanına gelen avukat "Politik hükümlüler ile ilgili sorun olabilir çözmeye çalışacağız" diye konuştu. İlerleyen saatlerde parça parça işe alımlar başladı. Güvenlik grubunun işe girişi sağlandı. İşçiler bulundukları birimlere çağırılarak işe alımlarının başlatıldığına dair kağıtlar aldı.