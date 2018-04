İBB'nin 192 bin liralık pikniği denetime takıldı

ÖZLEM GÜVEMLİ - SÖZCÜ - CHP'nin raporuna göre piknik ihalesine tek firma katıldı. İhalenin yaklaşık maliyetini belirleyen firma, aynı zaman ihaleyi alan firma oldu.

CHP, piknik ihalesi başta olmak üzere unlu mamul, gözleme, kumpir alımı ihalelerinde de rekabetin oluşmadığını kamunun zarara uğratıldığını tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı gelir ve gider hesapları denetiminde CHP grubu çok dikkat çekici ihale usulsüzlüklerini ortaya çıkardı. CHP Grubu Basın Sözcüsü Tarık Balyalı, “Denetim raporunun muhalefet şerhine yansıyan ihaleler, İBB yönetiminin ihalelere bakışını göstermesi açısından son derece önemli. Rapor, İBB yönetiminin İstanbul halkının vergileriyle oluşan bütçeyi nasıl çarçur ettiklerini herkese gösteriyor” dedi.

ZABITA PİKNİĞİ İHALESİNE TEK FİRMA KATILDI

İBB Denetim Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Abdülhadi Akmugan tarafından hazırlanan muhalefet şerhi raporuna giren ihalelerin başında geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan geleneksel zabıta teşkilatı pikniği için düzenlenen 192 bin 817 liralık ihale geliyor. İhalenin yaklaşık maliyeti 193 bin 755 lira olarak belirlenmişti. Akmugan'ın tespitlerine göre 3 firma doküman aldığı halde sadece bir firma ihaleye katıldı.

Bu durumda rekabetin oluşmadığını vurgulayan Akmugan “Kamu zararının meydana gelme ihtimali bir hayli yüksektir. Nitekim bu ihalede, ihaleye katılan firmanın verdiği ilk teklif 193 bin 618,50 TL iken kendisinden istenen son teklif 192 bin 817,50 TL'dir. Kısacası sadece 938,33 TL gibi çok az bir fiyat kırdığı halde ihaleyi alabilmiştir. Bunun nedeni ihaleye katılan firmanın kendisinin tek katılımcı olduğunu bilmesidir” dedi. İhaleyi kazanan firmanın yaklaşık maliyeti belirleme sürecinde de 193 bin 927 lira teklif sunduğunu ifade eden Akmugan “Teklifi ile yaklaşık maliyet arasındaki fark 171,67. Yani neredeyse yaklaşık maliyeti tek başına tespit etmiş oluyor” değerlendirmesinde bulundu.





11 MİLYONLUK UNLU MAMÜL

İBB'ye bağlı sosyal tesisler, mutfaklar, itfaiye ve İBB binalarında kullanılmak üzere alınacak unlu mamuller için açılan 11 milyon 842 bin liralık ihaleye de tek firma katıldı. İhalenin yaklaşık maliyeti 13 milyon 70 bin lira olarak belirlenmişti. Bu ihalede de yaklaşık maliyeti hesaplamak için teklif veren firma, aynı zamanda ihaleyi alan firma oldu. Akmugan “İhaleyi alan firma 13 milyon 638 bin lira ile en yüksek fiyatı verdiği halde iş ihale almak için fiyat teklifi vermeye gelince 11 milyon 842 bin TL vermiştir. Oysa ortalama kırım oranı tüm ihaleler açısından çok daha yüksektir. Bunun nedeni ihaleye sadece bir firmanın katılmış olmasıdır. Halbuki bu ihale açık ihale usulü ile yapılmıştır. Amaç rekabetin oluşturularak fiyatların aşağı indirilmesidir. Gerekirse ihalenin başka bir tarihe ertelenmesi gerekir. Bu ihalede de rekabet koşulları oluşmadığı için kamu zararının meydana geldiğini iddia etmek mümkündür” dedi.

MİLYONLUK GÖZLEME VE KUMPİR NASIL YARI YARIYA DÜŞTÜ?

Akmugan'ın raporunda yer verdiği diğer dikkat çekici ihaleler ve tespitler de şöyle:

GÖZLEME VE KUMPİR İHALESİ: İBB, Çamlıca Sosyal Tesisleri'nde 2018 yılı boyunca tüketilecek gözleme ve kumpiri satın almak için 21 Kasım 2017'de ihaleye çıktı. İhalede, kumpir için 636 bin 838 lira, gözleme için ise 540 bin 391 lira olmak üzere yaklaşık maliyet toplam 1 milyon 177 bin 230 lira olarak belirlendi. Kumpir ihalesini 294 bin liralık teklifi veren firma, gözleme ihalesini 261 bin liralık teklifi veren firma kazandı. Yani toplam maliyet, 1 milyon 177 bin liralık yaklaşık maliyetin neredeyse yarısı kadar tuttu ve kumpir ile gözleme için toplam 555 bin lira ödendi. Akmugan yaklaşık maliyet hesabının gerçekçi olmaktan uzak olmasının ihalelerde rekabetin oluşmasını engellediği gibi kamu zararının da en önemli nedenlerinden birisi olduğunu vurguladı.

ET VE ET ÜRÜNLERİ İHALESİ: 2017 mayıs ayında Çamlıca, Beykoz Sahil, Beykoz Koru, Fethipaşa, Florya, İstinye, Haliç ve Kasımpaşa'nın da aralarında bulunduğu 20 İBB sosyal tesisi ile İBB binası ve itfaiye merkezlerinde kullanılmak üzere et ve et ürünleri ihalesi düzenlendi. Yaklaşık maliyet 27 milyon 634 bin 958 lira olarak belirlendi. İhaleyi 24 milyon 365 bin lira teklif veren firma aldı. Akmugan, ihaleyi kazanan firmanın öncesinde yaklaşık maliyeti belirleme aşamasında da teklif sunanlar arasında olduğunu ve 30 milyon liralık teklif ile yaklaşık maliyeti gereksiz yere yükselttiğini vurguladı. Akmugan “Yaklaşık maliyeti belirleyen firma aynı zamanda ihale sonucunu da belirleyen ve ihaleyi alan firma oluyor” dedi.