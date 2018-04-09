İstanbullular dikkat! Yollar felç

İstanbul Ticaret Odası'nın Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri, Atatürk Havalimanı'na giden yollarda trafiğin sıkışmasına sebep oldu.

Trafik pek çok yolcu uçaklarını kaçırmasına sebep oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) başladı.

BAĞLANTI YOLLARI FELÇ

Oy kullanmak isteyenlerin yarattığı trafik yoğunluğu Atatürk Havalimanı'na bağlantı yolları felç etti. Yetkililer havalimanına geleceklerin metro ile ulaşmasını istedi.

İstanbul iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde İTO'nun 81 meslek komitesinin 261'i Meclis Üyesi olmak üzere 603 üyesi seçilecek. Toplam 154 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler saat 17.00'a kadar devam edecek