Ünlü tiyatrocu anlattı çocuklar izledi

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bu hafta sonu sergilenen çocuk oyununda, sürpriz bir isim sahne aldı.

Ünlü tiyatrocu Suna Selen’in anlattığı oyunu, çocuklar ilgi ile izledi. Maltepeli çocukları hafta sonları ücretsiz tiyatro etkinlikleri ile buluşturan Maltepe Belediyesi, bir sürpriz gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Ali, Veli ve Maria” isimli oyun, Türk tiyatrosunun duayen ismi Suna Selen’in canlı anlatımıyla oynandı.

Ünlü tiyatrocu, Afrika’dan gelen siyahi bir çocuk olan Ali ile annesi Londra’da yaşayan Maria ve Türk çocuğu Veli’nin, sabahın erken saatlerinde bir parkta tesadüfen tanışmalarıyla birlikte yaşadıkları maceraları anlattı.

Sahne performansıyla beğenileri toplayan Selen’e, minik izleyiciler ve aileleri sevgi gösterisinde bulundu. Volkan Taha Şeker’in yazdığı, Ece Şeker’in yönettiği oyunda Gizem Genç, Burak Kirpik ve Atilla Gönültaş rol aldı.