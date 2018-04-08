Polis emeklileri Maltepe’de buluştu

Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle, Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın davetiyle Küçükyalı Evlendirme Dairesi’nde bir araya gelen onlarca polis, özlük hakları başta olmak üzere emekli polislerin sorunlarını masaya yatırdı. Toplantıya, CHP İstanbul Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İlçe Başkanı Engin Özkan, İyi Parti Maltepe İlçe Başkanlığı temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen emekli polisler ve polis yakınları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve ilk toplantılarına destek olan Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkürlerini ileten Polis Emeklileri Güç Birliği Platformu Onursal Başkanı Emekli Başkomiser Cevdet Şentürk, emekli polislerin sorunları için yılmadan mücadele edeceklerini söyledi.

“ÖNÜNÜZDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM”

Şentürk’ten sonra söz alan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Milletimizin güvenliğini sağlamak için canla, başla, gözünü kırpmadan namluların, kurşunların üstüne koşan, vatandaşı korumak adına canını siper eden polis teşkilatımızın bütün bireylerine, üyelerine, özellikle görevini yaparken yaşamını yitirmiş, mesleği için görev yaparken canını veren polislerimizin önünde saygı ve hürmetle eğiliyorum. 173 yıl olunca takdir edersiniz ki sorunlar da bir o kadar büyüyor, çözülemez bir noktaya geliyor ama şuna inanıyorum ki, insan odaklı, sosyal demokrat bir iktidar gün gelir de iktidara gelirse, sadece sizin değil, 81 milyon insanın, insanca yaşama onurunu yaşayabileceği bir Türkiye’yi beraber inşa edecek. Bunu derken siyasi parti farkı gözetmiyorum. Çünkü insan odaklı hizmet siyasi partilerin üstündedir, insan odaklı hizmet insan erdemini en iyi yere taşımaktır. Madem sen beni koruyorsun, madem bu sokaklarda güven içerisinde yürümemi sağlıyorsun, benim de sana minnet borcum var devlet ve vatandaş olarak. O nedenle böylesi bir toplantıda Türkiye’nin birçok ilinden, 1889’da kurulan bu tarihi ilçeye gelen sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GEÇİM KAYGISI OLMAMALI”

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi de, polis teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlayarak, “Polis dediğimiz zaman aklımıza, o toplumda yaşayan insanların güvenliği gelir. Ülkemizde genellikle yanlış bir tartışma yürütülür. Güvenlik ve özgürlük, birbirinin karşısına konulur. Özgürlükten fedakârlık edilerek güvenliğin sağlanacağı yönündeki bazı anlayışlar zaman zaman ortaya konulur. Bunlar asla doğru değildir. Dünyanın en güvenli toplumları, en özgür toplumlarıdır. Elbette istisnai dönemler olabilir ama esas olan bireyin özgürlüğüne saygı duyan demokratik bir toplumu yaratmaktır. Polis teşkilatı bu ülkede huzur ve güvenlik içerisinde yaşamamızın temel unsurudur” dedi.

Polislerin geçim ve gelecek kaygısı içerisinde yaşamamaları gerektiğini ifade ederek konuşmasını sürdüren Hamzaçebi, şunları kaydetti:

“Sizlerin sorunlarını çözmek devletin görevidir. Özellikle de polislerimiz, emekli olmaktan korkmaktadır. Emeklilik bir kâbus gibidir, çünkü emekli olunca maaşlar düşmektedir. İşte emeklilikle görev aylığı arasındaki bu uçurumu gidermek, polislerimizi emekli olma korkusundan kurtarmak hükümetin görevidir. Devlet memurluğunda ek gösterge kavramı çok önemlidir. Bu çalıştığınız zamanda aldığınız maaşı arttırmanın yanında emekliliğe de büyük etki etmektedir. 3600 ek gösterge talebiniz yıllardır var. Seçim bildirgemizde de büyük bir samimiyetle bildirgemize koyduk. Bu CHP olarak taahhüdümüzdür. Ayrıca bununla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na kanun tekliflerini de verdik. Türkiye’nin iç ve dış güvenliği sağlama noktasında görev yapanlar arasında ayrım yapmak kabul edilemez. Askerlerde var, sizlerde de olacak, olmalı. Geçenlerde Dünya Mutluluk Endeksi diye bir endeks yayınlandı. Çalışma saatleri ile mutluluk arasındaki ilişkide Türkiye, OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada. Toplam çalışma saati haftalık 50 saati aşıyor. İnsanlar dinlenemiyor, ailesine vakit ayıramıyorsa, o insan mutlu olamaz. Bu süreleri de makul seviyelere çekmek lazım. Kısaca polislerimizin çalışma saatleri ve şartlarının mutlaka düzeltilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi gerekir.”

Konuşmalar sonrası Hamzaçebi ve Kılıç tarafından emekli polis memurlarına teşekkür belgesi takdim edildi.