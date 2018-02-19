Bisikletler çocuklar için birikiyor

Ataşehir Belediyesi’nin üç ay önce, çocukların bisiklet hayalini gerçekleştirmek için başlattığı “İlk Hayalim İlk Bisikletim“ kampanyasında toplanan bisikletler her geçen gün çoğalıyor.

Kullanılmayan veya çürümeye terk edilmiş bisikletlerin onarılarak, bisiklet hayali kuran ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağı kampanyada bugüne kadar 355 bisiklet toplandı.

Ataşehir Belediyesi ve ilçedeki site yöneticilerinin birlikte başlattığı bu projeyle; kullanılmayan, bozuk halde olan veya depolarda bekletilen bisikletler toplanıyor, ardından da bakımları, tamirleri ve boyama işlemleri gerçekleştirilip yeni sahipleri için hazır hale getiriliyor.

Şu ana kadar toplanan 355 bisikletin, yenilenmeye elverişli 240 tanesi tamir ve boya işlemleri yapılarak çocuklar için hazırlandı. Elverişli olmayan diğerleri ise yedek parça olarak kullanılıyor.

Çocukların bisiklet sevincini yaşamasına destek olacak bu kampanya kapsamında hazırlanan bisikletler, okulların kapanmasına yakın bir tarihte düzenlenecek etkinlikle çocuklara dağıtılacak.

Bu kampanyaya destek vermek ve bilgi almak isteyen vatandaşlar, bisiklet bağış taleplerini Ataşehir Belediyesi’nin (0216) 570 50 00 numaralı çağrı merkezine bildirebilirler. Bağışlanan bisikletler, belediye ekipleri tarafından bağışçıların adreslerinden teslim alınıyor.