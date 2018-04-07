7 Nisan 2018 19:41

İstanbul Valiliği'nden Boğaz'daki kazaya ilişkin açıklama

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.
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İstanbul Boğazı'nda dev gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda dev gemi yalıya çarptı

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İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasında can kaybı ve deniz kirliliği olmadığını, olayın ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.

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