İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasında can kaybı ve deniz kirliliği olmadığını, olayın ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.
7 Nisan 2018 19:41
İstanbul Valiliği'nden Boğaz'daki kazaya ilişkin açıklama
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.
HABER GALERİSİ
İstanbul Boğazı'nda dev gemi yalıya çarptı
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