Laleler beton görüntüsünü saklamaya yetmedi

Saksıdaki laleler, Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında adeta beton bir düzlüğe dönen meydanın kötü görüntüsünü saklamaya yetmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, Taksim Meydanı’ndaki ve İstiklal Caddesi’ndeki dönüşüme tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi de beton dökülerek gri bir görüntüye büründürülmüştü.

Belediye ise çareyi saksılar içine yerleştirdiği ağaçlarda görmüş ve cadde boyunca sıralı bir şekilde bu saksıları yerleştirmişti.

Belediyenin o çabası da caddedeki gri görüntüyü silmeye yetmedi. Caddede yapay bir görüntü oluştu.