Maltepe'de 'Şifa Niyeti'ne coşkusu

Türk tiyatro ve sinemasının ustalarından Altan Erkekli ve Veysel Diker’in birlikte sahnelediği “Şifa Niyeti” adlı gösteri, Maltepe’de büyük ilgi gördü. Sanatçılar, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Maltepe Belediyesi’nin nisan ayı kapsamında gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinliklerinden “Şifa Niyetine”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde (TSKM) sahnelendi.

Tiyatro 3023 grubunun gösterisinde sahne alan Altan Erkekli ve Veysel Diker, sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Günden güne dünyanın tükettiği insana “Şifa Niyetine” diye adlandırdıkları oyunla izleyicinin karşısına çıkan ikili, yaşamdan kesitler sundukları “Müzikten Beri, Sözden Öte” de dedikleri programda, söz bölümünde Erkekli, sanat hayatına nasıl başladığını, hayat hikâyelerini ve tecrübelerini anlattı. Müzik bölümündeyse Diker piyano, keman, kontrbas, gitar ve perküsyondan oluşan orkestra eşliğinde sevilen türküleri seslendirdi.

TSKM’DE İLK KEZ SAHNE ALDI

Maltepeli sanatseverlerin büyük bir ilgi gösterdiği gösteri sonrası, ikili dakikalarca ayakta alkışlandı. Altan Erkekli, ilk kez TSKM’de sahne aldığını ve bundan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken, kültür merkezine adını veren Prof. Dr. Türkan Saylan’ı anmayı da ihmal etmedi.