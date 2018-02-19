Avcılar'da RUGBY heyecanı

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin ilk vuruşu gerçekleştirerek başlattığı karşılaşmada büyük heyecan yaşandı.

Anavatanı İngiltere olan Avustralya, Yeni Zelanda, Galler, İrlanda, Güney Afrika, Fiji ve İskoçya’da da 15'er kişilik iki takım arasında oval bir topla oynanan rugby ülkemizde sevilen bir spor olarak takip ediliyor. Firuzköy ile Ottomans Rugby takımları arasında kıran kırana geçen karşılaşmaya ilgi yoğundu. Birçok Rugby sever tarafından dikkatle izlendi. Aynı tribünde oturarak farklı takımları destekleyen seyircilerin büyük bölümü kurallarını bilmedikleri Rugby’nin kuralları hakkında birbirlerine sorular yöneltirken sahadaki çekişmeyi ilgi ile izledi.

Karşılaşmanın başlama vuruşunu yaparak Rugby heyecanını yaşayan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevilen ve Türk milletine miras olarak bıraktığı en anlamlı sözlerden birisi ‘Ben Sporcunun Zeki Çevik ve Ahlaklısını Severim’dir. Rugby kaba ve zorlu bir spor gibi gözükse de oyun planının iyi kurulması ve takım oyunu fiziksel güçten çok daha önemli olduğu şuana kadar oynanan maçlarda kendini gösterdi.“Naim SüleymanoğluSezonu”ndaFiruzköy Rugby Spor Kulübümüz ile İstanbul Ottomans R.F.C kulübüne başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı ve seyircilerle birlikte maç heyecanını paylaştı.