Hobi bahçeniz olsun istiyorsanız..

Beylikdüzü’nde 15 bin metrekarelik dev bir meyve ormanı kuran Beylikdüzü Belediyesi, Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Umut Meyve Ormanı içindeki hobi bahçelerinin ilk sahiplerini belirlemek üzere başvuruları başlattı.

19-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek başvurular sonucu yapılacak çekilişte;133 adet 15 metrekarelik hobi bahçesi, hiçbir ücret talep edilmeden 12 aylığına gönüllülere tahsis edilecek.

Beylikdüzü Belediyesi, 2014'ten bu yana yaklaşık 12 bin ağacı toprakla buluşturdu. “Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi” Projesi ile 2017 yılınınKasım ayındailkokul birinci sınıf öğrencileriyle birlikteDereağzı Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzeri Atmaca Deresi hizasında 15 bin m2’lik yeşil alanda,vişneden kiraza, armuttan kayısıya toplam 16 tür olmak üzere 325 adet meyve ağacı dikimi gerçekleştirilmişti. Şimdi de projenin kapsamını genişleten Beylikdüzü Belediyesi, Umut Meyve Ormanı içindeki hobi bahçelerinin ilk sahiplerini belirlemek üzere başvuru alımına başladı.

19-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuruların incelenmesi sonucunda, yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olan başvuru sahipleri çekilişe katılmaya hak kazanacak.6 Mart 2018 tarihinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla noter huzurundaasil ve yedekler kura çekilişi ilegerçekleştirilecek ve 133 adet 15 metrekarelik hobi bahçesi, hiçbir ücret talep edilmeden 12 aylığına talihlilere tahsis edilecek.

Başvurular, 19 - 25 Şubat tarihleri arasında online olarak Beylikdüzü Belediyesi internet sitesinden, 444 09 39 Çağrı Merkezi hattından veya Beylikdüzü Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak yapılabilir.Her yıl ise kura çekimi yenilenecek.

Başvurmak için lütfen tıklayın; https://ebys.beylikduzu.bel.tr/ebelediye