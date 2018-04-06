Beylikdüzü Belediye Meclis üyeleri yemekte buluştu

Beylikdüzü'nde her zaman diyalog kuran bir yerel yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yaşam Vadisi’ne komşu Lokal Cafe’de düzenlenen öğle yemeğine AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri katıldı. Gündemin Beylikdüzü olduğu yemekte Başkan İmamoğlu faaliyet sunumu, projeleri ve Beylikdüzü gündemini meclis üyeleri ile istişare etti.

Beylikdüzü’nün yönetiminde herkesin söz sahibi olduğunu sık sık ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Şeffaf ve ortak alınan kararlar ile yönetilen bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışını benimsediklerini her ortamda vurgulayan Başkan İmamoğlu yemekte AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Meclis salonu haricinde de bir araya gelerek Beylikdüzü için ortak akıl ile hareket etmeyi uygun gören Başkan İmamoğlu ve meclis üyelerinin gündeminde Beylikdüzü için gerçekleştirilen ve planlanan projeler vardı. Keyifli bir sohbet ortamında geçen öğle yemeği Yaşam Vadisi’ne komşu olan Lokal Cafe’de gerçekleşti.