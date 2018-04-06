6 Nisan 2018 18:24

İstanbul AFAD merkezinde yangın

Eyüp Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı.
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Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor.

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