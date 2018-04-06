Bina bahçesinden dumanlar yükseliyor.
6 Nisan 2018 18:24
İstanbul AFAD merkezinde yangın
Eyüp Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı.
Çok Okunanlar
-
İstanbul AFAD merkezinde yangın
-
İstanbul'un ciğerleri yanıyor! Ekipler müdahale ediyor
-
3. Havalimanı'nda taksiler olmayacak!
-
'Lütfen çimlere basın'
-
Taksim İlkyardım Hastanesi yangından sonra bu hale geldi
-
Vali Şahin'den hastanedeki yangına ilişkin açıklama
-
Murat Hazinedar'dan Erdoğan'a çağrı
-
Beylikdüzü Belediyesi'nde 'Beslenme Okulu' başladı
-
İstanbul'a yağmur geliyor
-
Mevlüt Uysal'dan Uber - taksi tartışması yorumu