Sivas ve Bingöl'e Beylikdüzü Belediyesi'nden yardım

Beylikdüzü Belediyesi, kışlık giysi yardımı taleplerine bir bir dönüş yapıyor. Türkiye’de birçok il ve ilçeye yardım elini uzatan belediye bu kez Sivasve Bingöl’de çocukları sevindirdi.

Türkiye’nin kışı çetin geçiren illerinde çocukların soğuğun kötü koşullarından etkilenmemesi için harekete geçenBeylikdüzü Belediyesi, bir yardım çağrısına daha kısa sürede yetişti. Sivas ilinin İmranlı ilçesinde bulunan Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu’nda bulunan 80 öğrenci için bot ve montlar hazırlandı. Belediye Meclis Üyesi Gülüzar Bektaş öncülüğünde yola çıkan beraberindeki heyet, yardımları çocuklara ulaştırdı.

“Her Zaman Yardıma Hazırız”

İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın, İmranlı Belediye Başkanı Pehlül İşleyen, CHP İmranlı ve Zara İlçe Başkanlıkları’ndan yetkililer, Bektaş’ı özenle ağırladı. Öğrencilerin tek tek ziyaret edilip, hediyelerinin ulaştırıldığı buluşmada Bektaş, “Geleceğimiz olan çocukların ihtiyaçları için her zaman yanınızdayız. Onların eğitimlerini iyi şartlarda tamamlamaları için elimizden geleni yapmaya hazırız.” dedi. Kışlık giysi yardımları son olarak Bingöl’ün Genç ilçesi Servi Köyü’nde bulunan Direkli Yedievler İlkokulu’na ulaştırıldı. 20 öğrenci için yardım talebi olan yetkililer, Beylikdüzü Belediyesi adına çocuklara bot ve montlarını ulaştırdı