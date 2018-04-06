'Lütfen çimlere basın'

Sadece Beylikdüzü değil tüm İstanbullular için nefes alanı haline gelen örnek proje Yaşam Vadisi 1. Etabı yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Vadi, vatandaşlara doğa ile iç içe olabilecekleri ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor. Hem hafta içi hem de hafta sonu yoğun ilgi gören Yaşam Vadisi 1. Etap’ta bol oksijenin yanı sıra bocceden piknik alanlarına, japon bahçesinden çocuk oyun parkına kadar her şey var.

Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi Projesi ile son bulan 10 yıllık özlem yerini coşku ve keyife bıraktı. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlen Altın Karınca 2017 Belediyecilik Ödülleri Töreni’nde “Şehircilik Altyapısı” kategorisinde ödüle layık görülen Yaşam Vadisi 1. Etabı’ndaoluşturulan eğlence ve dinlenme alanları sadece Beylikdüzü sakinlerinin değil tüm İstanbul’un ilgi odağı haline geldi. Özellikle çocukların özgürce vakit geçirdikleri alanda bocce, mini golf, bisiklet kiralama noktası, biyolojik gölet, şelale, sanat atölyeleri, sergi alanları, çay evi, kafe, restorantlar, çocuk parkları, Japon Bahçesi’nin yanı sıra Vadide Uluslararası Heykel Sempozyumu eserleri, Rauf Denktaş Anıtı, Japon fenerlerini gezebilirsiniz. Çimlere basmanın serbest olduğu Yaşam Vadisi’nde patili dostlar için Pati Park alanı da var.

Spor yapmak herkesin hakkı…

Alabildiğine yeşil, alabildiğine sosyal bir yaşam alanı olarak planlanan Yaşam Vadisi’nde yürüyüş yapmayı ya da dinlenmeyi tercih eden vatandaşlar için ise oldukça çeşitli alternatifler var. 3,62 km yürüyüş yolu bulunan Vadide yaya vatandaşlarını rahatsız etmemek adına 1,18 km bisiklet yolu da var. Bu alanda genç ve çocuk trendi paten, scooter ve akülü araba da kullanabiliyorlar. Ayrıca pedallamak isteyenler için bisiklet kiralama noktası da mevcut.

Çimenlere basmak serbest…

Toplamda 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan Yaşam Vadisi’nin 250 bin metrekarelik 1. Etabı’nın çok insani kuralları da var. Çimlere basmanın yasak olmadığı alanda, uçurtma uçurabilir, köpeğinizi tasmasıyla gezdirebilir, uzanıp dinlenebilir, çimlerde yuvarlanabilir, ayaklarınızı çıkarıp dolaşabilir ya da çimenlere serilerek kitap okuyabilirsiniz. Hatta kent içi parklara uygun şekilde dumansız, kötü kokudan uzak, soğuk piknikler yapılabilirsiniz.

7/24 aydınlık ve güvenlikli

Geceleri de gündüzleri kadar canlı olan Yaşam Vadisi, 2 metrelik led dekoratif aydınlatma, ağaç altı, kaya bahçeleri, havuz aydınlatmaları ledprojektörlerle aydınlatılıyor. Güvenlik ekipleri tarafından 7/24 kontrol altında olan kent parkı 60 adet güvenlik kamerasıyla da izleniyor.