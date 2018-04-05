Murat Hazinedar'dan Erdoğan'a çağrı

Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden Ocak ayında uzaklaştırılan Murat Hazinedar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunduğunu belirterek, “Allah rızası ve adalet için soruşturmalarda ki rezaletlere ve keyfiliğe el atınız, bu keyfilik sadece bana ve aileme değil herkese zarar vermektedir” dedi.

Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanı Murat Hazinedar yazılı bir açıklama yaptı. Hazinedar, Aralık ayının başından itibaren 4 ayı aşkın süredir devam eden İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin tahkikatlarında şahsından bilgi istenmediğini belirtti.

-“İFADEMİ DAHİ ALMADILAR”-

Hazinedar, belediye ve şahsına husumeti olan bir kişinin şikayeti ve ihbarı ile FETÖ üyeliğinden soruşturma açıldığını, kendisine ve ailesine yurt dışı yasağı koyulduğunu ifade ederek, “20 aydır hakkımda Adli Kontrol uygulanmasına rağmen ceza soruşturma hukukunun yasal zorunluluğu olan ifademi dahi almadılar. Bilgi vermediler, avukatlarımla görüşmediler. Türk Hukuk tarihinde yaşanan kötü örneklere yenilerini eklediler” dedi.

Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi’ne bu sabah yapılan arama faaliyetlerine ilişkin, “Beşiktaş Belediyesine yapılan arama ve el koyma işlemi ne gariptir ki ben görevden alındıktan 3 ay sonra yapılmaktadır. Bu 3 ay da her ne kadar bir şey bulamayacaklarsa da Belediyede ben yokum. Birebir aynısı ne demektir. Sadece FETÖcu Hâkim Savcıların metotları değil, birebir onların kullandığı muhbirler yani aynı isimler kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunduğunu belirten Hazinedar, şunları kaydetti:

“Şu anda hakkımda raporlar düzenleyen İçişleri Müfettişlerinin kullandığı muhbirler FETÖ Savcısı Zekeriya Öz’ün Ergenekon, Balyoz, Şike davalarında kullandığı muhbir ve Kamu düşmanı, esrarkeş ve hırsızlardır. Sayın Cumhurbaşkanına çağrımız kendimiz için değil adalet içindir. Allah rızası ve adalet için soruşturmalarda ki rezaletlere ve keyfiliğe el atınız, bu keyfilik sadece bana ve aileme değil herkese zarar vermektedir. Aylar sonra evimize, işyerimize gelinerek kamuoyunun gözü önünde rencide edilmekle adalet yerini bulacaksa söyleyecek sözümüz yok.”