Beylikdüzü Belediyesi'nde 'Beslenme Okulu' başladı

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sağlıklı beslenmenin yollarını öğretmek için düzenlenen Beslenme Okulu, Uzman Diyetisyen Billur Filiz tarafından yapılan ilk gün sunumu ile başladı.

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için beslenmede nelere dikkat etmek gerektiğini akıcı bir şekilde anlatan Diyetisyen Billur Filiz, “Beslenmede bilgi anahtardır. Çünkü hem sağlıklı beslenme hem zayıflama adına ne yediğinizi bildiğiniz sürece istediğiniz ölçülere ulaşabiliyorsunuz.” dedi.

Sağlıklı yaşamın ve zayıflayabilmenin beslenme konusunda bilinçlenme ile mümkün olabileceği gerçeğinden hareket eden Sağlık İşleri Müdürlüğü, uzun soluklu bir projenin ilk adımını attı. Sağlık İşleri Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan Beslenme Okulu’nun ilk dersinde, Diyetisyen Billur Filiz, katılımcılara doğru ve dengeli beslenmeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Katılımcılara, sektördeki popüler önerilere prim vermemelerini söyleyen ve diyetin kişiye özel olması gerektiğine dikkat çeken Filiz, “Dukan Diyeti, Taş Devri Diyeti gibi popüler öneriler var. Bunlar böyle moda gibi, elbise gibi geliyorlar, geçiyorlar. Diyet denilen, sizi zayıflatmaya ve sağlıklı beslenmeye yönelik olan şey, sadece size özgüdür. İçinizde hiçbirinizin kilosu, yaşı, doğum yeri, saçının rengi aynı değil… Doğal olarak vücudunuzun çalışma şekli de aynı değil… Dolayısıyla diyet programınız da aynı olamaz. Sizde işe yarayan bir formül bir başkasında işe yaramayabilir. Her duyduğunuz rejimi, kafanıza göre yapmayın. Rakamları bir kenara koyun, vücudunuzla barışın. Sağlıklı beslenmeye önem verin.” açıklamasında bulundu. Dersin sonunda; katılımcıların kas ve kemik ağırlıkları, metabolizma yaşları, vücut sıvı oranları, yağ oranları ölçümü gerçekleştirildi.

Beslenme Okulu, Kaliteli ve Sağlıklı Yaşamın Kapılarını Açacak

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Beslenme Okulu, 4 hafta sürecek. 3 aşamalı programın ilk iki haftasında katılımcılar, uzman diyetisyenlerden sağlıklı beslenmeye dair bilgiler edinecek. Programın son iki haftasında ise vatandaşlar, uzman psikolog ve fizyoterapistlerden beslenme ve psikoloji ilişkisi ve diyette doğru egzersizler yaparak kilo kaybını daha etkili hale getirmenin yolları konularında bilgi alacaklar. Her hafta Çarşamba günleri, saat 11:00-12:00 ve 13:00-14:00 arasındaSağlık İşleri Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak olan Beslenme Okulu’nu başarı ile bitirerek sertifika almaya hak kazananlar diyet programına da öncelikli katılma hakkı kazanacaklar. Her eğitimin sonunda katılımcıların vücut analizlerinin de yapılarak öğrenilenlerin uygulamaya nasıl yansıdığının ölçüleceği Beslenme Okuluhakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 09 39 numaralı çağrı hattını arayabilirler.