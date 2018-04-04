Ünlü ressam 70 yıl sonra Maltepe’de hayat buldu

Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal’in resim öğretmeni, Abidin Dino’nun yakın arkadaşı ressam Şemsettin Başkurt, ölümünden 70 yıl sonra eserleri ile Maltepelilerle buluştu.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Şemsettin Başkurt’un torunu Sinan Başkurt, 1923 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde, İbrahim Çallı atölyesinden mezun olan büyükbabasının, o zaman 100 bin nüfusu olan taşra kenti Adana’da resim öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, “Büyükbabam 1948 senesinde vefat edip, Adana Asli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mutlu bir tesadüf sonucu Yaşar Kemal’in Adana’da, büyükbabamın çok sevdiği bir talebesi olduğunu öğrendik. Büyükbabamın ölümünden 70 yıl sonra, bu kültürel mirası yaşatmak için bize büyük katkısı olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve Maltepe Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Başkurt’un yaşamının geçtiği Maltepe Küçükyalı’yı ve Adana’yı resmettiği eserlerinin de yer aldığı sergi, 18 Nisan’a kadar Galeri A+B’de ziyarete açık olacak.