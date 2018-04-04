Maltepe 18 basamak birden yükseldi

Son 4 yıl içerisinde eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevre, altyapı ve ulaşım gibi belli başlı alanlarda hızla bir yükseliş sürecine giren belediyenin ilk 10’da yer almasına ilişkin açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, “Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Maltepe Belediye Meclisi ile Maltepe halkına teşekkür ederim” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı tarafından 1990’dan bu yana ülkeler düzeyinde, Türkiye’de de İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından ilçeler düzeyinde düzenlenen “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Raporu” yayınlandı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Şeker’in koordine ettiği, Türkiye’den 186 ilçeyi kapsayan ve eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, ekonomik kapasite, gelir ve tüketim durumu, altyapı ve ulaşım gibi 65 kritere bakılarak yapılan araştırmada Maltepe Belediyesi, 28’inci sıradan 10’uncu sıraya yükseldi. Listede 18 basamak birden yükselen Maltepe Belediyesi, mavi rengin temsil ettiği yüksek insani gelişme sınıfından, yeşil rengi temsil ettiği çok yüksek insanı gelişme sınıfına geçiş yaptı.

Belediye faaliyet raporları, merkezi istatistikler ve “gizli vatandaş” uygulamasından elde edilen verilerle açıklanan rapora yönelik bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetim, şeffaflık, çevre, altyapı gibi birçok kriter değerlendirmeye tabi tutularak elde edilen bu sonuç bizi çok mutlu etti. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Maltepe Belediye Meclisi ile Maltepe halkına teşekkür ederim” dedi.