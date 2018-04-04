Beylikdüzü'nde yüzlerce vatandaş kurs alıyor

Beylikdüzü Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile “El Sanatları Teknolojisi, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Yabancı Dil” kategorilerinde ücretsiz düzenlenen Sertifikalı Kış Okulları devam ediyor.

Bir kısmı Şubat ayında eğitimlere başlayan Kış Okullarına bilgisayar programlamadan farklı birçok dil kursu seçeneğine varıncaya dek yeni branşlar eklendi. Detaylar için 444 09 39 NO’lu Çağrı Merkezi hattından bilgi alınabilir ve www.beylikduzu.istanbul sayfasından online kayıt yapılabilir.

Vatandaşlara yeteneklerini ve kendilerini geliştirme fırsatı sunan Beylikdüzü Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ile bir işbirliği yaptı. Birçok branşta kursların başladığı Kış Okulları’na yoğun ilgi gösteren Beylikdüzü sakinleri için eğitim çerçevesi genişletildi ve yeni branşlar eklendi. Kayıtları tamamlanan “El Sanatları Teknolojisi, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Yabancı Dil” kategorilerinde Elde Kurdela İşi, Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı, Ahşap Boyama ve Vernikleme, Diksiyon, Arapça, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Hüsn-i Hat, İngilizce, Özel Gün ve Nikah Şekeri Hazırlama, Ahşap Yakma, Seramik Biçimlendirme ve Temel Makyaj Yapımı branşlarında dersler Şubat ayında başlamıştı.

Yeni Branşlara Kayıtlar Devam Ediyor



Zengin branş yelpazesi ile Beylikdüzü’nde yoğun ilgi gören Kış Okullarına yeni branşlar eklendi. 7-13 yaş arası için Çocuklar İçin İngilizce, Temel Bilgisayar Kodlama, Çocuklar İçin Hızlı ve Etkili Okuma ve Çocuklar İçin Kolay Matematik; 14 yaş ve üstü için Yetişkinler İçin Hızlı ve Etkili Okuma, İtalyanca, Almanca, Rusça, Bilgisayar Programlama ve Teknikleri, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü), Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama, Web Tasarımı, Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Türk İşaret Dili kursları eklendi. Vatandaşlar bahsi geçen branşlara yaş aralıklarına göre kayıt yaptırabilirler.

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi organizasyonu ile ücretsiz düzenlenen kursların sonunda kursiyerler sertifika almaya hak kazanıyor. Derslerin gerçekleşeceği merkezler arasında Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Kavaklı Kurs ve Kültür Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi ve Beylicium AVM yer alıyor.

İlgilenen vatandaşlar 444 09 39 NO’lu Çağrı Merkezi hattını arayarak detaylı bilgi alabilirler. Kayıt yaptırmak isteyenler ise belirlenen kurs merkezlerine giderek doğrudan başvurabilecekleri gibi www.beylikduzu.istanbul sayfasından online kayıtta yapılabilirler.