Öğrencilerden anlamlı bağış

Okulu ziyaret ederek öğrencilere duyarlı davranışları için teşekkür eden Beylikdüzü Belediyesi CHP Meclis Üyesi Müslüm Akülker, “Bu bağış, bizim için çok anlamlı.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin özel gereksinimli vatandaşları toplumla kaynaştırmak ve ailelerin yükünü hafifletmek için Kavaklı Mahallesi’nde hizmete açtığı Engelsiz Yaşam Birimi’ne yaptıkları bağış ile destek veren Mektebim Okulları Beykent kampüsüanaokulu öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Eco Schools (Eko Okullar) Projesi kapsamında düzenlenen ve 2 gün süren eco kermes etkinliğinde, atık malzemelerden yaptıkları oyuncakların satışını gerçekleştiren minikler, elde ettikleri geliri Beylikdüzü Belediyesi’nin Kavaklı Mahallesi’nde hizmete açtığı Engelsiz Yaşam Birimi’ne bağışladı.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ ile Mektebim Okulları Beykent Kampüs Müdürü Didem Karabıyık’ı ziyaret edenCHP Meclis Üyesi Müslüm Akülker,“Biz, Beylikdüzü Belediye Başkanı’mız Ekrem İmamoğlu’nun da her zaman ifade ettiği gibi büyük bir aileyiz. Minik öğrencilerimize yaptıkları bağış için çok teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu. Müslüm Akülker, ziyaretin sonunda öğrenci ve öğretmenlere plaket takdim etti.