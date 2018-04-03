Üsküdar Belediye Meclisi'nde ihale skandalı

CUMHURİYET - HAZAL OCAK - Belediyeye temizlik malzemesi satan Saniye Karayel’in aldığı ihalelerin toplam tutarı yaklaşık 570 bin lirayı buluyor. CHP’li meclis üyesi avukat Banu Gün Öztürk, üç ihalenin de hukuka aykırı olduğunu belirterek “İhalelerin üçünde de davetiye gönderilen firmalar aynı. Meclis üyesinin kızı haricinde diğer iki firma üç ihaleye de katılmamış” dedi.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Banu Gün Öztürk, 2017 yılı Gelir Gider Denetim Komisyonu Şerh Raporu’nu hazırladı. Raporda, Saniye Karayel’in 2017 yılında belediyeden üç ihale aldığı bilgisine yer verildi. Rapora göre, Karayel’in şirketi ilk olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Belediye birimlerinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi” alımı için açılan ihaleyi aldı. Karayel’in şirketi, pazarlık usulü yapılacağı belirtilen 22 Şubat 2017 tarihli ihaleyi 189 bin 144 lira bedelle kazandı.

Karayel’in şirketi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kamusal alan temizliğinde kullanılmak üzere malzeme alımı için açtığı 4 Mayıs 2017 tarihli ilaheyi de 189 bin 682 lira bedelle kazandı. Şirket, 14 Eylül 2017 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ikinci ihaleyi de 189 bin 722 lira 50 kuruş bedelle kazandı. Saniye Karayel’in 2017 yılında Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 568 bin 548 lira 50 kuruş oldu.

İhaleler adrese teslim

Üç ihalenin de bütünüyle ihale kuralları ve hukuka aykırı olduğunu belirten CHP’li Öztürk, “Pazarlık usulü ihale ile aynı işkolunda çalışan üç firmaya ihaleye katılım daveti gönderilmesi hukuki zorunluluktur. Temizlik alım ihalelerinin üçünde de davetiye gönderilen firmalar aynı. Firmaların meclis üyesinin kızı haricinde hiçbiri üç ihaleye de katılmamış. Katılmadığı halde sonraki tarihli ihalelerde aynı firmalara davetiye gönderilmeye devam edilmiş. Bunlardan sadece bir tanesi temizlik malzemesi satıp sevkıyat yapmakta. Bir diğeri ise belediyenin çay ihalesini alan kişidir” dedi.