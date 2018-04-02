Eren Erdem: Ok taşları nereye gitti?

İstanbul Beyoğlu bölgesinde tarihi Nişantaşlarının sökülmesini TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Kentsel dönüşüm adı altında, 1 metrekare yer açmak için tarihi yerinden söküyorlar" dedi.

Bu ok taşlarının bir Okmeydanı semtine adını verecek kadar önemli tarihi ve kültürel bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Erdem, bu taşlar ne uğruna yerlerinden sökülüyor, bunlar nereye kimin vakfına götürülüyor, Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Valiliği acilen açıklama yapması gerekir. Osmanlının torunu olduklarını dillerine pelesenk edenlere soruyorum, “Osmanlının taşlarını rant uğruna neden yerlerinden söküyorsunuz?

Eren Erdem



Eren Erdem TBMM ‘ne verdiği yazılı soru önergesinde şu görüşlere yer verdi:



KORUMA KURULU ORTADA YOK



İstanbul Beyoğlu Belediyesi Mücavir alanında bulunan tarihi ok(nişan) taşları kentsel dönüşüm gerekçesi ile yerlerinden inşaat vinçleri ile sökülerek inşaat molozları gibi kamyonlara yüklenmektedir. Bu tarihi taşların nereye götürüldüğü belli olmadığı gibi ne amaçla söküldüğü de bilinmemektedir. Tarihi yapıların yerinde korunması gerekirken, hiçbir uzman gözetimi olmadan yapılan işlem tarihe saygısızlıktır. Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk bölgesinde olmasına karşın söküm sırasında herhangi bir uzmanın olmayışı ayrıca büyük bir ihmalkârlıktır.



• Bu itibarla,



OKCU TEKKESİN DE KİMLER VAR?

• Başta Beyoğlu Bölgesi olmak üzere, İstanbul’da yerinden sökülen kaç adet okçu taşı bulunmaktadır.

• Bu taşların sökülme sebebi nedir? Neden bulunduğu yerde koruma altına alınmamaktadır?

• Okçu taşlarının sökülmesi ile ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüklerinin raporları var mıdır? Bu raporlarda yerlerinden sökülmelerine izin verilmiş midir?

• Yerlerinden sökülen okçu taşları nereye götürülmektedir? Okçular tekkesi vakfına götürüldüğü iddia edilmektedir. Bu doğru mudur? Doğru ise bu Vakıf neden tercih edilmiştir. Söz konusu Vakfın Yöneticileri arasından Necmeddin Bilal Erdoğan var mıdır?

• Bir tarihi taşın herhangi bir izin alınmadan yerinden sökülmesinin idari ve adli cezası var mıdır? Bunların üst sınırı nedir?