Maltepe Belediye Meclisi'nde seçim heyecanı

Maltepe Belediye Meclisi’nde, belediye encümeni ile ihtisas komisyon üyelikleri için seçim yapıldı.

Maltepe Belediye Meclisi’nin nisan ayı olağan toplantıları, Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç başkanlığında başladı.

Kılıç, mart ayında yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda, belediye encümeni ile ihtisas komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. Oylama sonucunda Mehmet Ayvataş, Adile Çınar ve Levent Zengin encümen üyeliklerine seçildi.

İhtisas komisyonlarına ise şu isimler seçildi:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Özgür Aksoy, Canan Sezgin, Ufuk Yıldız

İmar Komisyonu: Temel Tellioğlu, Özgür Yıldırım, Serkan Behadır

Hukuk Komisyonu: Hüseyin Bingöl, Alev Dağlayan, Nejat Tarhan

Tarife Komisyonu: Ecvet Eşlegül, Erkan Dinçel, Saime Özcan

Kesin Hesap Tetkik Komisyonu: Gültekin Karataş, Özgür Aksoy, Mahmut Yurduseven

Sağlık ve Çevre Komisyonu: Temel Tellioğlu, Tülay Düztaş, Tülay Mirzaloğlu

Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonu: Özgür Yıldırım, İlyas Güldiken, Enver Küçükvar

Eğitim Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu: Canan Döner, Hasan Gökkaya, Yasin Taş

Ulaşım Koordinasyon Komisyonu: Ecvet Eşlegül, Erdoğan Camekan, Mehmet Can Aslan,

Engelliler Komisyonu: Erdoğan Camekan, İlyas Güldiken,

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu: Mehmet Ayvataş, Adile Çınar, Mehmet Karadeniz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Canan Döner, Adile Çınar, Elif Kökmen