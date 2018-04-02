Beylikdüzü'nde Dostluk Futbol Turnuvası

Turnuvanın açılışını yapan ve karşılaşmaların centilmenlik içinde geçmesi temennisinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, “Sporseverlerin heyecanla izleyeceği karşılaşmaların yaşanacağı turnuvanın sonunda kazanan dostluk olacak.” dedi.

Spor İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen Beylikdüzü Dostluk Futbol Turnuvası, Tuncay Soyak Spor Tesisleri’nde yapılan ilk gün maçlarıyla başladı.

Muhtarların başkanlığında oluşturulan mahalle takımlarının mücadele edeceği turnuvanın ilk gününde, 8 takım karşı karşıya geldi.

Futbol turnuvasının açılışında yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Başkan Vekili Ömer Şatır, “Mahalleler arası birlikteliği ve dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvanın centilmenlik içinde geçmesini diliyorum. Muhtarlarımızın başkanlığında kurulan mahalle takımları, 7 hafta boyunca şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecekler. Zorlu geçecek 7 haftanın sonunda kazanan hangi takım olursa olsun kazanan dostluk olacak.” şeklinde konuştu.



Başlama Vuruşu Başkan Vekili Şatır’dan



Dostluk Futbol Turnuvası’nın açılış karşılaşması öncesinde takımlar ile hatıra fotoğrafı çektiren Ömer Şatır, daha sonra ise Büyükşehir Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi karşılaşmasının başlama vuruşunu yaptı. Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmada, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı, Büyükşehir Mahallesi’ni 6-2’lik skorla yendi.



İlk Gün Karşılaşmaları Heyecanlı ve Bol Gollü Geçti

2’şer grupta, 10 takımın mücadele edeceği Dostluk Futbol Turnuvası’nın ilk gününde, A Grubu’nda Büyükşehir Mahallesi-Cumhuriyet Mahallesi ve Adnan Kahveci Mahallesi-Gürpınar Mahallesi; B Grubu’nda ise Sahil Mahallesi-Kavaklı Mahallesi ve Marmara Mahallesi-Dereağzı Mahallesi takımları karşı karşıya geldi. Bol gollü ve zevkli geçen karşılaşmalarda izleyiciler, heyecan dolu dakikalar yaşadı. Tuncay Soyak Spor Tesisleri’nde başlayan turnuvanın açılışına; Beylikdüzü Belediyesi CHP Meclis Üyeleri, Spor İşleri Müdürü Fidan Gül, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Final Müsabakaları 13 Mayıs’ta Yapılacak

Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği Beylikdüzü Dostluk Futbol Turnuvası, 31 Mart-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Tuncay Soyak Spor Tesisleri’nde yapılacak. 2 grupta, 10 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği turnuva, 13 Mayıs Pazar günü yapılacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.