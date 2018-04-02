İmamoğlu: Beylikdüzü Türkiye'nin en iyisi olacak

Sunumu gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu; Beylikdüzü’nde dört yılda kibirden uzak, herkese eşit mesafede yaklaşan, şeffaf bir yönetim anlayışını hakim kıldıklarını belirterek, “Beylikdüzü’nü Türkiye’nin en başarılı, sosyal demokrat anlayışın en iyi hissedildiği ilçe yapmak için yolumuza devam edeceğiz” vurgusu yaptı.



Beylikdüzü Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 1. Oturumu gerçekleşti. Meclisi açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 5 Nisan Avukatlar Günü, 25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları Yıldönümü ile Miraç ve Berat Kandili’ni kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti meclis gruplarından sözlü ya da yazılı herhangi bir önerge olmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçti.

İlk maddede gizli oylama ile belirlenen seçimde Müslüm Akülker, Figen Karahan, Nejla Kotil Saruhan Encümen üyesi oldular. Ardından 2. Gündem maddesi sonucu açık oylama ile meclis komisyonlarına üye seçimleri yapıldı. 3, 4, 5, 6, 7. madde oy birliği ve 9. maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. 2017 Yılı Denetim Komisyon Raporu meclise sunuldu ve Komisyon Raporları’nda 10. Madde oy birliği ve 11. madde oy çokluğu ile mecliste kabul gördü. 8. Madde de yer alan 2017 yılı denetim komisyonu raporu hakkında ise meclise bilgi verildi.



“4 yılda büyük bir değişim yaşandı”



Meclisin ana gündemini ise Beylikdüzü Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu oluşturdu. Başkan İmamoğlu, yaptığı sunumda 4 yıldır hizmet kalitelerini arttırmaya çalıştıklarını, ilçeyi 2030’a taşımaya hazırlandıklarını ifade etti. Beylikdüzü’nün önümüzdeki yıllara dönük umutla bakabilmesi adına çok çalıştıklarını, bu yolda 4 yılda ilçede büyük bir değişim yaşandığını belirten İmamoğlu, “Özellikle kibirden arınmış bir yönetim olmayı, alçak gönüllü olmayı, vatandaş ile eşit mesafede iletişim kurabilen bir yönetim anlayışını çok önemli buluyor ve uyguluyoruz. Vicdan ve adaleti önemsiyoruz” dedi.



Sunumunda, İnsanı Kalkınma Vakfı’nın yayınladığı son rapora göre yeni bir ilçe olan Beylikdüzü’nün Türkiye’nin en büyük nüfuslu 30 ilçesi arasında 24. Sırada olduğuna dikkat çeken Başkan İmamoğlu, “Hedefimiz Türkiye’nin en iyisi olmak. Özellikle öz kaynakları geliştirmek, ortak aklı kullanmak ve kardeşlik ruhu ile kenti yönetmek anlamında her anı güzel yaşamayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı önemsedik. Ülkenin bu anlamda en iyi temsilcisi olmayı hedefliyoruz. Yaptığımız iş ve işlemler de bu yöndedir. Koltuk sahibi değiliz. Emanete sadakat duygusu ile hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Hedefimiz kişi başı 20 metrekare aktif yeşil alan”



Beylikdüzü’nün yeşil alanlarını büyütmek adına Yaşam Vadisi’ni çok önemsediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Büyükşehirler nezdinde bu büyüklükte bir park yapılması Türkiye’de kolay kolay alınacak bir karar değildir. En güvenli parklardan birisi olduğu araştırmalarla mevcut. Gelecekte Türkiye’nin en güzel parkı olacak. Doya doya yaşayacaksınız. Bu park İstanbulluların parkıdır.” dedi. Yeşil alanın kent hayatının en değerli unsuru olduğunu ekleyerek Beylikdüzü’nün 2030 vizyonunda kişi başı aktif yeşil alanını 20 metrekare olarak hedeflediklerini kaydetti.



Sağlıktan sosyal hizmete kadar birçok konuda yapılan hizmetlere değinerek konuşmasını noktalayan Başkan İmamoğlu, “Beylikdüzü her anlamda değer kazandı. Bu başarı Beylikdüzü’nün başarısıdır. Bu başarı için tüm meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve Beylikdüzü halkına teşekkür ediyorum” dedi.

ENCÜMEN ÜYELERİ: Müslüm AKÜLKER, N. Figen KARAHAN, Nejla KOTİL SARUHAN

İHTİSAS KOMİSYONLARI

İMAR KOMİSYONU: Erkan ERDOĞAN, Gülüzar BEKTAŞ, İlyas YILMAZ, Ebru HATİP, Yavuz DEMİRCİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU: M. Aziz GÖKDENİZ, Ebru ÇEVİK, T. Serdar ÇAKMAK, Ömer MEŞE, Nihat KILIÇ

HUKUK KOMİSYONU: İ. Doğan SUBAŞI, H. Haluk KARATAŞ, M. Deniz ÇAKIROĞLU, Mücahit BİRİNCİ, Ali Gürsel OVALI

KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU: Gülüzar BEKTAŞ, Ebru ÇEVİK, M. Deniz ÇAKIROĞLU, Aytaç AYDIN, Mücahit BİRİNCİ

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU: Ahmet BAĞBEKLEYEN, Müslüm AKÜLKER, Nejla KOTİL SARUHAN, G. İzzet PAKSOY, Eyyup DEMİRHAN

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU: T. Serdar ÇAKMAK, Ebru ÇEVİK, Erkan ERDOĞAN, Serkan KÜÇÜK, Aytaç AYDIN

TARİFE KOMİSYONU: Durmuş ŞAHİN, M. Deniz ÇAKIROĞLU, G. İzzet PAKSOY , A. Gürsel OVALI, Ebru HATİP, T. Serdar ÇAKMAK

HARİTA KOMİSYONU: T. Serdar ÇAKMAK, H. Haluk KARATAŞ, Gülüzar BEKTAŞ, Rukiye DOĞRUYOL, Nihat KILIÇ,

TRAFİK VE ULAŞIM KOMİSYONU: Durmuş ŞAHİN, M. Deniz ÇAKIROĞLU, T. Serdar ÇAKMAK, Ebru HATİP

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU: N. Figen KARAHAN, M. Deniz ÇAKIROĞLU, Durmuş ŞAHİN, Rukiye DOĞRUYOL, Nihat KILIÇ