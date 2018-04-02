‘Bu ucube proje Mevlüt Uysal’ın eseri’

SÖZCÜ - Bahçeşehir halkının tepkisine neden olan açıklamaya cevap veren CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Başakşehir Belediye Başkanı, gölette devam eden inşaatın sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışıyor. Ama bu ucube proje dönemin Başakşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal’ın eseridir” dedi.

Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na getirilmesinin ardından boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Yasin Kartoğlu, katıldığı bir toplantıda Bahçeşehir Gölet projesi ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Kartoğlu, göletin olduğu parsel ile ilgili daha önce bir plan değişikliği yapmadıklarını öne sürerek “Maalesef özellikle belediyemizle ilgili çok sık kullanılan bir şey: Plan tadilatı yaptılar mülkiyet üretiyorlar. Bu planlar bizden önceki dönemden Bahçeşehir Belediyesi döneminden bırakılmış planlar. Bu planlar ile alakalı biz değişiklik yapmadık. Fakat ne hikmetse bu planlar bize mal ediliyor. Belediyemize ağır hakaretler ve işlemler yapılıyor” dedi. Kartoğlu'nun açıklamasına çok sert tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, belediye başkanının iddiasının aksine imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını, inşaatın temelinin de Başakşehir Belediyesince atıldığını vurguladı.

‘SORUMLULUKTAN KAÇIYOR’



Nadir Ataman “Başakşehir Belediye Başkanı, gölette devam eden inşaatın sorumluluğunu üzerine almamaya çalışmaktadır. Net olarak söylemeliyiz ki, bugüne kadar hiç bir belediye başkanı ve yerel idareci gölete inşaat yapmayı düşünmedi, buna kalkışmadı, hayal bile etmedi. Bu ucube proje dönemin Başakşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal'ın eseridir” dedi.

İTİRAZLARA RAĞMEN YAPILDI

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri aktivistleri ve CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı yöneticileri Kudret Çelebi ve Cenk Söbe de yaptıkları açıklamada bu projenin şehircilik ilkelerine aykırı olduğu halde ve bölge halkının demokratik itirazlarına rağmen yapıldığına dikkat çektiler. Açıklamada “ Bugün artık iptal edilen 2013 tarihli imar planına dayanarak göleti ihale ile satan Belediye Başkanı göletteki inşaatın tek sorumlusudur, başka sorumlu aramak mümkün değildir. Üstelik 2013 yılı planlarını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmıştır. Bu hususta kamuoyunu yanıltmamak gerekir. Plan sahibi bakanlıktır. Üstelik 2013 tarihli plan, belediye başkanına verilen satış yetkisi ve satış ihalesi mahkemeler tarafından iptal edilmiş ve yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Bir zamanlar uluslar arası ödüllü kent olan Bahçeşehir'in gözbebeği göletin doğası ve ekolojisi yok edilmektedir. Bölgenin dere yatağı olduğu, zeminin inşaata müsait olmadığı tespit edilmiş, bölgede daha önce sel felaketi de olmuştur” denildi.

MADEM PLANLARI SİZ YAPMADINIZ NEDEN GÖLETİ SATTINIZ?

Bütün bunlara rağmen, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni plan yaparak parkı korumak yerine inşaat emsalini arttırdığına, hukuksuz inşaatı hukuka uydurma çabasına girildiğine vurgu yapılan açıklamada yerel yönetim ve genel idarenin halkın yanında olmak yerine hukuksuz inşaatın ve rantın yanında durduğu kaydedildi. Açıklamaya şöyle devam edildi: “Belediye başkanına sormak istiyoruz, madem gölete inşaatının dayanağı olan planları siz yapmadınız, neden göleti sattınız, neden ihaleyi ve inşaatı durdurmadınız ve bakanlık nezdinde, yeni planlarda göletin tamamen yeşil alan olması yönünde girişimde bulunmadınız? En önemlisi bu inşaat kimin menfaatinedir, rant uğruna doğa katledilmeli midir? “