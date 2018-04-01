'Veysel Eroğlu, diktik dediğiniz 4 milyar ağaç nerede?'

İstanbul Çevre Konseyi üyeleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü önünde Veysel Eroğlu'na; diktiklerini iddia ettiği 4 Milyar ağaç nerede diye sormak, ormandaki canlı ağaç satımını içeren ve ormanları maden şirketlerine satılmasının önünü açan yasa tasarısı ve Yeşil Türkiye projesi için 23 Milyon haneye gönderilecek mektupların ağaç kesimlerine yol açması hakkında basın açıklaması yaptı.

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Şeyma Dumrul'un okuduğu basın bildirisi şöyle:



21 Mart Dünya Ormancılık Gününde Bakan Veysel Eroğlu Türkiye’de geçen yıl sonuna kadar 4 Milyar fidan diktiklerini ve 2023 yılı sonuna kadar Türkiye’de toplamda 7 Milyar fidan dikmiş olacaklarına dair bir açıklamada bulundu . Son zamanlarda Veysel Eroğlu’nun sık sık dile getirdiği bu rakamlar gerçekleri yansıtmamaktadır. Geçmişte Haliç’in temizlenmesi konusunda milyon dolarlar harcanmış ama bir türlü Haliç’teki kirliliğe çözüm bulunamadığı, kokuların devam ettiği dönemde de Veysel Eroğlu sürekli Haliç’in temiz olduğunu iddia etmesiyle tanınırdı . Yani Veysel Eroğlu’nun sanal iddiaları hala devam etmektedir.

Yine 21 Mart Günü itibarıyla “Yeşil Türkiye” projesi adı altında 23 Milyon Haneye posta yoluyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı ; AKP Genel Başkanının mektubunu ve çeşitli broşürler gönderecek. Peki bu kadar mektup ve broşür için kaç ağaç keseceksiniz? Bu mektupların PTT tarafından ücretsiz olarak gönderildiği ve taşıma bedelinin toplam maliyetin yaklaşık 37 Milyon TL olacağı söylenmekte . Yani 37 Milyon TL bizim cebimizden çıkacaktır.

Buda yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde, ormanlarda canlı ağaçların uzun vadeli satışını önünü açan, ormanlık alanların parsel parsel şirketlere satışına neden olacak bir yasa tasarısı meclise geldi . Veysel Eroğlu canlı ağaçların uzun vadeli satışının talebinin özel şirketlerden geldiğini söyledi. Yani ormanlar bölüm bölüm maden şirketlerine satılacaktır bunun önünü açan yasa tasarıları meclisten geçirilmek istenmektedir. Bu durum zaten her gün devam etmekte olan ağaç kıyımlarını arttıracak ve maden şirketlerinin istediklerini yapmalarına neden olacaktır.



Orman ve Su İşleri Bakanlığının internet sitesinde İstanbul’a 24.882.979 adet fidan dikildiği iddia edilmektedir. Ancak hepimizin bildiği gibi sadece 3. Köprü için İki Buçuk Milyona yakın ağaç kesildi ve bu bölgeler ağaçlandırılmadı. Yine yukarıda bahsettiğimiz üzere sürekli ağaç katliamlarını neden olacak projelere, yasalara imza atan bir yönetimin 4 Milyar ağaç diktiğine inanmak zor. Üstelik uzmanlar bu rakamın doğruyu yansıtmadığını ve bu rakamın imkânsız olduğunu açıklamaktalar.



Şimdi soruyoruz. Veysel Eroğlu, diktik dediğiniz 4 Milyar Ağaç Nerede? Şimdiye Kadar Kaç Ağaç Kestiniz ?



Bizler Sanal Ağaçlar Değil; Gerçek Ağaçlar İstiyoruz. Ve Veysel Eroğlu artık halkı yanıltıcı bilgi vermekten vazgeçin. Ağaç katliamlarını arttıran yasa tasarılarını ve projeleri geri çekin.

İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİ