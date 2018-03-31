İBB'den vicdanları yaralayan büyük skandal!

GERÇEK GÜNDEM - Esenyurt Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki İSTAÇ Eğitim Merkezi'ndeki kalan evsiz vatandaşları, kış sezonunun bittiği gerekçesiyle merkezden çıkaran AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kimsesi olmayan yatalak vaziyetteki dört yaşlı vatandaşı Esenyurt Devlet Hastanesi’nin bahçesine bırakıp kaçtı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun konuya el uzatması üzerine geri adım atan İBB yetkilileri, hastaneye bir araç göndererek yaşlı vatandaşları Kayışdağı’ndaki Darülaceze tesislerine götürdü.

Hastane bahçesine bırakılan o yaşlı vatandaşlar arasında Hürriyet Gazetesi’nin 1967 yılında düzenlediği Altın Mikrofon Yarışması’nda Cem Karaca’yı geride bırakıp birinci olan Dinçer Erdoğan da var!



Dinçer Erdoğan

Bir süre önce Esenyurt’taki İSTAÇ Eğitim Merkezi’nde kimsesiz vatandaşları ağırladığı yönünde haberler yaptıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, büyük bir skandala imza attı.

Havaların ısınmasını gerekçe göstererek merkezde kalan tüm evsizleri kapı önüne koyan İBB yetkilileri, kimsesi olmayan, hasta ve yatalak durumdaki dört yaşlı vatandaşı Esenyurt Devlet Hastanesi’nin bahçesine bırakıp kaçtı.





CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla hastaneye gelen CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, tedaviye ihtiyaç duyan 83 yaşındaki Hakkı Aydın’ın acil serviste tedavi altına alınmasını sağladı. Daha sonra İBB yetkilileri temas kuran İlçe Başkanı Gökmen, bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların hastane bahçesine bırakılmasına tepki gösterdi. CHP'li Kaftancıoğlu, İstanbul'daki tüm ilçe başkanlarına benzer sorunların araştırılması ve tedbir alınması talimatı da verdi.

HASTANE BAHÇESİNDEN BİR SANATÇI DRAMI ÇIKTI

İBB’nin tekerlekli sandalyesiyle hastane bahçesine bıraktığı yaşlı vatandaşlar arasında bir dönemin ünlü solisti Dinçer Erdoğan da vardı. Bugün 74 yaşında olan Erdoğan, Hürriyet Gazetesi’nin 1967 yılında düzenlediği Altın Mikrofon Yarışması’nda Cem Karaca’yı geride bırakıp birinci olan Mavi Çocuklar grubunun solistiydi.

“SESİNİ DUYUNCA DUYGULANDI”

İki aydan beri İBB’nin tesislerinde kaldığını belirten Dinçer Erdoğan, “Bir gece dediler ki “Burayı kapatıyoruz. Yapacak bir şey yok”. Peki ben ne olacağım dedim. “Sizi hastaneye götüreceğiz” dediler. Sabah sekizde buraya geldik dört saatten beri buradayız” dedi.

Konuştuğu sırada bir vatandaş, kendisinin yotube kanalında bulunan bir şarkısını cep telefonundan açınca duygulanan Erdoğan, “Evet o benim, ben söylüyorum. Hürriyet gazetesinin Altın Mikrofon yarışmasında birinci oldum. Benim halkın oyuyla birinci olduğum sene Cem Karaca ikinci olmuştu” şeklinde konuştu.

“ONLARIN ANLADIĞI SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI BU!”

Yaşananlara tepki gösteren CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, İBB’nin tutumu için “vicdansızlık” yorumunu yaptı. “Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında kimsesiz vatandaşları almış toplanma merkezlerinde bakmış. Ama yaz ayları gelir gelmez de kollarından tutup sokağa bırakmış” diyen İlçe Başkanı Gökmen, şunları söyledi: “İçlerinde yürüyemeyecek durumda olan insanlar var ve bu insanların sayısının 50’nin üzerinde olduğu söyleniyor. İBB’nin hastane bahçesine bırakıp kaçtığı durumu ciddi olan 83 yaşındaki vatandaşımızın acilde tedavi altına alınmasını sağladık. Bahçeye terk edilen diğer iki vatandaşımızın Darülaceze’ye gönderilmesini sağladık.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”



İBB’nin bugün imza attığı bu trajik olayı tasvip etmek mümkün değil. Bundan bir süre önce gazetelerde ve televizyonlarda kimsesiz vatandaşların bakımını üstlendiklerini ballandırarak anlatan İBB, kısa bir süre o vatandaşları sokağa atmış, atmakla yetinmemiş yürüyemeyecek halde, bakıma muhtaç yaşlı vatandaşları da hastane bahçesine bırakıp kaçmıştır. Onların anladığı sosyal belediyecilik anlayışı bu olmalı sanırım. Kameraların önünde “Şu kadar kimsesiz vatandaşımıza bakıyoruz” diyerek gülücük dağıtanlar kamera arkasında ise bakıma muhtaç ve hasta durumdaki yaşlılarımızı sokağa “çöp” atar gibi hastane bahçesine atıp kaçıyor, bu vicdansızlığa hiç çekinmeden imza atabiliyor. Bu durumu şiddetle kınıyoruz.

“SOKAK HAYVANLARINI DÜŞÜNÜYORLARMIŞ…”



Biz burada vatandaşlarımızın içler acısı halini gördüğümüz sıralarda Esenyurt Belediyesi’nin AKP’li belediye başkanı da sokak hayvanlarına belediyenin makam araçlarında mama taşındığını anlatıyordu gazetelerde. Sokak hayvanlarını düşünen başkan ilçesinde hastane bahçesine bırakılan vatandaşlarımız için ne düşünüyor merak ediyorum. Bu yaşanan trajik olayı halkımızın ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.