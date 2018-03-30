Kavaklı Mahallesi'nde Engelsiz Yaşam Birimi kuruldu

Toplumsal dayanışmayı, yardımseverliği ve güçlüklerin el ele aşılacağı anlayışını somuta döken Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Mahallesi’ne özel gereksinimli bireylere hizmet vermek ve bu bireylerin ailelerinin nefes alabilmelerini sağlamak amacıyla Engelsiz Yaşam Birimi’ni kurdu. Hizmete başlayan merkez, şimdi de bu gayenin bir parçası olacak gönüllü çalışanlarını arıyor. Detaylı bilgi için 444 09 39 NO’lu Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.

Beylikdüzü Belediyesi; ilçenin ihtiyaçlarını tespit ederek, hizmetlerini şekillendiriyor. Toplumun önemli bir kısmını oluşturan özel gereksinimli bireylere ve ailelere yardım elini uzatan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Kavaklı Mahallesi’ne kazandırdığı Engelsiz Yaşam Birimi, hizmet vermeye başladı. Bu merkez, 15 yaş ve üstü grubunda olup, ağır-orta ve az derecedeki zihinsel engelli bireylere destek oluyor.



“Gönüllü Vatandaşları Bekliyor”



Kurumsal yapıyı tamamlayan birim, gönüllü vatandaşlara da sürecin içine katılabilmelerine olanak tanıyacak bir ortam sunuyor. Mental açıdan engele sahip bireylerle çeşitli aktivitelerde bulunacak ve vakit geçirecek gönüllülerin başvurusunu bekleyen Engelsiz Yaşam Birimi, böylece bu bireylerin ailelerine de nefes alacak zamanlar kazandırmayı misyon ediniyor. Birimin en mühim amacı; hem özel gereksinimli bireylere hem de ailelerine sosyalleşebilecekleri bir alan vermek.



“2 Saat Dahi Yeter”



Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ ise “Bu birimde özel gereksinimli vatandaşları toplumla kaynaştırmak ve ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Hedefimize ulaşabilmek noktasında desteklerinizle hareket etmek ve ilerlemek istiyoruz. Gönüllü vatandaşlarımız bu merkezde bize 2 saatlerini ayırsa bile çok güzel bir değişimin parçası olacaklar” diye konuştu. Müdür Baştuğ; jimnastik, müzik atölyesi, drama, sinema ve mutfak atölyesi gibi etkinliklerle duygular ve öğretilerin paylaşılacağı birimde; özel gereksinimli bireyler; iki gün ağır mental, iki gün hafif mental ve bir gün işitme engelli gruplar olmak üzere çeşitli etkinliklere katılırken ailelerin de kendilerine zaman ayırabileceğini ifade etti.