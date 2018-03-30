Beylikdüzü Belediye Meclisi toplanıyor

Beylikdüzü Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Nisan ayının meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak.
GÜNDEM MADDELERİ
Açılış ve Yoklama
1 Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Üyesi Seçimi
2 Yazı İşleri Müdürlüğü İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi
“ a- İmar Komisyonu
“ b- Plan ve Bütçe Komisyonu
“ c- Tarife Komisyonu
“ d- Hukuk Komisyonu
“ e- Gençlik ve Spor Komisyonu
“ f- Çevre ve Sağlık Komisyonu
“ g- Kültür ve Turizm Komisyonu
“ h- Harita Komisyonu
“ ı-Trafik ve Ulaşım Komisyonu
“ i-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu
3 Kadın ve Aile Hiz. Md. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakım Evi’nin ücretinin güncellenmesi.
4 İşletme ve İşt.Md. Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi Mevlana Cami yanındaki natamam binanın isim karşılığı bağış yoluyla yaptırılması.
5 İşletme ve İşt.Md. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde oluşturulan bölümlere ve Yakuplu Mahallesi 212. Sokak 361 ada 8 ile 9 parsel arasında bulunan park alanında yapılan kütüphaneye isim verilmesi
6 İşletme ve İşt.Md. Şirket isim değişikliği.
7 Plan ve Proje Md. Ambarlı Enerji Santrali soğutma suyu denizden su alma ve deşarj sistemi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi
8 Denetim Komis. Raporu 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporu
9 Mali Hizmetler Müd. 2017 Yılı Faaliyet Raporu
Komisyon Raporları
10 İmar Komisyonu Raporu Kavaklı Sahil Mahallesi Arkeolojik Kalıntı Koruma Alanı ve Çevresine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
11 İmar Komisyonu Raporu Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
TARİH: 2 Nisan Pazartesi
SAAT: 10.00
YER: Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonu
ADRES: Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Binası Beylikdüzü-İstanbul