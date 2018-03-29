Maltepe Belediye tiyatrosu 'dalya' dedi

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Maltepe Belediyesi tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Tiyatro Günleri”, Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Memurin Faslı” adlı oyunuyla sona erdi.

Üç yıl önce Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç’ın teşvikleriyle kurulan tiyatro grubu, 100. kez seyirci karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Yazar ve senarist Coşkun Irmak’ın yazdığı müzikli oyun, iki perde olarak sahnelendi. Geleneksel Türk tiyatrosu esintileriyle başlayan oyunda, bir memurun hayatından kesitlere yer verildi.

SAHNEDE PASTA KESİLDİ

Oyun bitiminde seyircilerden büyük alkış alan belediye tiyatrosu ekibi, sahnede 100. oyun anısına pasta kesti. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner, Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun üç yılda dört yetişkin, iki çocuk oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıktığını belirterek, “Arkadaşlarımız mesai saatlerinde farklı branşlarda işlerini yaparken, akşam uzun saatler süren provalar yapıyordu. Onun neticesinde bu oyunlar ortaya çıktı. Çeşitli ödüller aldık, çeşitli festivallere gittik. Maltepe’de, haziran ayının sonunda farklı şehirlerden sanatseverlerin, sanatçıların katılacağı büyük bir tiyatro festivali düzenleyeceğiz. Nice yüzlere diyoruz” dedi. Maltepe Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Kubilay Erdelikara da, oyunlarının tiyatroseverlerden ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Bugüne kadar oyunlarımızın tamamı dolu dolu geçti. 15’e yakın festivale katıldık. Mutluyuz, gururluyuz” diye konuştu.