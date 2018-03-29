Sel baskınında taşan dereler ıslah edilmiyor!

Hıdır Ulağ/ Meclis Üyesi Gençoğlu, Silivri İlçe dahilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan asfalt kaplamaları bozulan, yer yer çukur oluşturarak yaya ve araç trafiğinde tehlike oluşturan yol bakım çalışmalarını ve yaya üst geçitlerinin perişan durumlarını, sel baskınlarında taşan ve ıslah edilmeyen dere yataklarını sorguladı, vatandaşların şikayet ve isteklerini İBB meclis gündemine taşıdı:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Mart ayı Meclis toplantılarında Silivri Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyeleri Saadet Gençoğlu, Melih Yıldız, Doruk Bulut ve Mümin Koçoğlu imzaları ile meclise sunululan ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edilen önerge:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

· İlçemiz Akören Mahallesini Gazitepe Mahallesine bağlayan ve 03.11.2009 tarih ve 2009/7 no’lu UKOME kararı ile anaarter yol statüsünde bulunan Karasinan Caddesinin asfalt kaplamasının neredeyse tamamı bozularak irili ufaklı çukurlar meydana gelmiş ve stabilize bir yol haline gelmiştir. Bu caddelerin yenilenmesi ile ilgili olarak vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde belediyemize talep ve şikayetler gelmektedir. Bahse konu Karasinan caddesinin 2009/7 sayılı UKOME kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğundan tehlikeli ve kullanılmaz durumda olan yol kaplamasında öncelikle gerekli bakım onarım çalışmalarının yapılarak asfalt kaplamasının yenilenmesi hususunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini arz ederiz.

· İlçemiz Gümüşyaka mahallesinde Bostan dere üzerinde Suyabatmaz sokak ile Emirsultan caddesinin kesişimin de bulunan yaya üst geçidi 2017 yılında yaşanan sel felaketinde büyük hasar görmüş, burada yapılan dere ıslah çalışmalarından sonra tamamen yıkılmıştır. Bahse konu bölgedeki üst geçidi yayaların özellikle yaz aylarında kullanıyor olmasından dolayı yeniden yapılması hususunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini arz ederiz.

· İlçemiz Alipaşa Mahallesinde sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Trablusgard bulvarında, kış aylarında yoğun kar ve yağmur yağışlardan dolayı yol kenarındaki kanallarda biriken suların taşması, yolda araçların geçişlerinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana getirmektedir. Can ve mal güvenliği açısından bahse konu Alipaşa mahallesi Köstemir caddesi üzerinden Tuzla deresine kapalı menfez yağmursuyu hattı imalatı yapılması hususunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini arz ederiz.

· İlçemiz Akören Mahallesini Kadıköy Mahallesine bağlayan ve 03.11.2009 tarih ve 2009/7 no’lu UKOME kararı ile anaarter yol statüsünde bulunan Cedid Ali paşa Caddesi ile Lalezar sokağın asfalt kaplamalarının neredeyse tamamı bozularak irili ufaklı pek çok çukur meydana gelmiş ve stabilize bir yol haline gelmiştir. Bu caddelerin yenilenmesi ile ilgili olarak vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde belediyemize talep ve şikayetler gelmektedir. Bahse konu Cedid Ali paşa caddesi ile Lalezar sokak 2009/7 sayılı UKOME kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğundan gerekli bakım onarım çalışmalarının yapılarak asfalt kaplamasının yenilenmesi hususunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini arz ederiz.

· İlçemiz Sinanpaşa mahallesinde bulunan Aşağı dere, Gümüşyaka mahallemizde bulunan Damlıca deresi ve Silivri merkezde bulunan Boğluce derelerinde farklı zamanlarda meydana gelen büyük ölçekli maddi hasarların yanı sıra can kaybına da yol açan sel baskınları sonrasında hali hazırda dere ıslah çalışmaları devam etmektedir. Yine ilçemiz Selimpaşa mahallesinde bulunan Kömürlü deresi, Semizkumlar mahallesinde bulunan Çamurlu dere, Silivri merkezde bulunan Tuzla deresinde de şiddetli yağışlarda sel baskınları meydana gelmektedir. Yukarıda sayılan Gümüşyaka mahallemizde bulunan Damlıca deresi ve çevre yollarda başlatılan çalışmaların durduğu, imalatların ne zaman başlayıp biteceği yine Çamurlu dere, Kömürlü deresi ve Tuzla derelerinde de can ve mal kayıpları yaşanmaması için dere ıslah çalışmalarının ne zaman hayata geçirileceği, ıslah çalışmaları devam eden ancak uzun zamandır sonlandırılmayan Boğluca deresi ile ilgili olarak yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.

· İlçemiz Selimpaşa ve Kavaklı mahallelerini birbirine bağlayan Güller caddesi ile İspir caddeleri 03.11.2009 tarin ve 2009/7 no’lu UKOME kararı ile ana arter yol statüsünde bulunmaktadır. Yukarıda sayılan bu caddelerin asfalt kaplamasının neredeyse tamamı bozularak irili ufaklı pek çok çukur meydana gelmiş ve stabilize bir yol haline gelmiştir. Bu caddelerin yenilenmesiyle ilgili olarak vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde belediyemize talep ve şikayetler gelmektedir. Bahse konu caddeler 2009/7 sayılı UKOME kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğundan gerekli bakım onarım çalışmalarının yapılarak asfalt kaplamasının yenilenmesi hususunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini arz ederiz.