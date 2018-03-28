Tiyatrolar günü Maltepe'de kutlandı

Dünya Tiyatrolar Günü, Maltepe’de özel bir oyunla kutlandı. Tiyatro Adam oyuncularından Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Kadir Çermik ve Selen Öztürk’ün, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldığı oyuna, Maltepeliler büyük ilgi gösterdi.

Emir Kusturika’nın yönetmenliğini yaptığı en iyi filmlerinden biri olan Underground/Yeraltı isimli filmin senaryosunu da yazan Duşan Kovaçeviç’in oyununda, kara mizah öğelerine yer verildi. Oyunda, Tuna köprüsüne intihar etmek için çıkan bir mimarın atlamadan önce yaşadığı olaylara yer verildi.