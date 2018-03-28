Beylikdüzü'nde küçük yaşta çevre bilinci aşılanıyor

Beylikdüzü Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve öğrencileri bu konuda bilinçlendirmek adına ilçedeki ilk ve orta dereceli okullara “Çevre ve Geri Dönüşüm” eğitimi veriyor.

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim Öğretim yıl başladığından bu yana toplam 17 okulda yaklaşık 13 bin 500 öğrenciyi “yenilenebilir enerji” konusunda bilinçlendirdi. Eğitimler, her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Yeşil Beylikdüzü’nü yeşil ve temiz tutabilmek için ilçede yaşayan herkesi bilinçlendirmek adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bu konuda önceliği çocuklara veriyor. Her yıl ilk ve orta dereceli okullarda gerçekleştirilen eğitimlerle “Çevre ve Geri Dönüşüm” konusunda bilinçlendirilen çocuklar, atık yönetiminin ülke ekonomisine ve çevreye olan yararları konusunda eğitim alıyor.

Temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmak adına yapılan Çevre Bilgilendirme Eğitimleri’nde yenilenebilir enerji kaynakları, dünyadaki ve ülkemizdeki tüketim-üretim durumu, atıkyağ, pil, plastik gibi maddelerin nasıl toplanacağı ve nasıl değerlendirileceği hakkında bilgi veriliyor. Öğrencilere ambalaj atıkları (atıkkağıt, metal, plastik ve kompozit malzemeler), atıkpiller, cam atıkları, bitkisel atık yağlar ve elektronik atıkların geri dönüşümünün nasıl sağlandığının detaylıca anlatıldığı eğitim programında, geri dönüşümün doğaya yararları ve ülke ekonomisine olan katkıları da anlatılıyor.

13 Bin 500 Öğrenciye Eğitim Verildi

Çevre kirliliğinin yol açtığı zararların detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitimlerde 2017-2018 eğitim öğretim yılı başladığından bu yana ilçede genelinde 17 okul ve 13 bin 500 öğrenciye “Çevreve Geri Dönüşüm” eğitimi verildi. Yıl sonuna kadart üm ilk ve orta öğretim öğrencilerine eğitim verilmesi hedefleniyor.