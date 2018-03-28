Mevlüt Uysal: Metrobüs kullananların halini görüyoruz

Uysal, "Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız" ifadelerini kullandı. Uysal, metrobüs hattının Silivri'ye uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Silivri'de yapılacak sosyal konutların detaylarını açıkladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Uysal, "Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız" diye konuştu.

İBB Başkanı Uysal, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile birlikte, İBB'nin Saraçhane'deki binasında Silivri'de KİPTAŞ tarafından yapılacak sosyal konut projesiyle ilgili bilgiler verdi. KİPTAŞ'ın bir dönem ticari gelir getirici konutlar yaptığını belirten Uysal, "İstanbul halkı 'KİPTAŞ artık eskisi gibi değil' diye düşünmüş olabilir. Üst gelir gruplarına konut yapan şirketler var. Biz şu anda KİPTAŞ olarak yeniden sosyal konut, dar gelirlilere konut örnek projelere ağırlık verme kararı aldık" dedi.

2+1 DAİRE 195 BİN TL, 3+1 DAİRE 215 BİN TL OLACAK

DHA'nın haberine göre; Silivri'deki projeye ilişkin konuşan Uysal, "Bin 508 konut, Silivri 3. Etap'ta yine dar gelirliler, İstanbul'da evi olmayanlar için şu anda 195 bin TL 2+1, 215 bin TL 3+1. Her dairenin otoparkı, yeşil alanı, sosyal alanları. Sitede olması gereken tüm sosyal imkanların olduğu bir yapı" diye konuştu.

"36 AY FAİZSİZ KREDİ İLE BAŞVURULAR BAŞLADI"

Daire ücretinin 30 bin lirasının peşin olarak alınacağını söyleyen Uysal, "Geri kalan yüzde 80,'ini 36 ay faizsiz taksit yapma hakkı var ya da kredi kullanarak 120 ayı 0.92 ile çok daha düşük taksitlerle ödeme imkanı var. 24 ay satmama şartı var. Maliyetinin altına veriyoruz. Hak sahipleri alsın, hemen alıp satmaya girmesin. En azından binası bitsin, anahtarını alsın, oturabilecekse devam etsin. Oturma imkanı yoksa ondan sonra atsın" dedi.

"METROBÜSÜ KULLANAN VATANDAŞLARIN HALİNİ HEPİMİZ GÖRÜYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin günlük kapasite ile planlanmış şu anda 900 bin. Silivri'ye uzatıldığı zaman 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin demek. Metrobüse binen vatandaşlarımızın halini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken, Silivri'ye uzatarak o çözülemez" dedi.

"MEVCUT YOLCULARIMIZA DA İYİLİK YAPMIŞ OLMAYIZ"

Silivri'deki KİPTAŞ konut projesinin tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, şöyle devam etti:

"Ancak bizim eski Sirkeci-Halkalı banliyo dediğimiz, şu anda Kazlıçeşme-Halkalı banliyo çözüldüğü zaman önemli bir rahatlamanın olduğunu düşünüyoruz. Bir de Halkalı-Bahçeşehir, Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt'a kadar ihalesi yapıldı. İptal edilen metrolarımızda 4 tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesi sözünü aldıktan sonra devam kararını almıştık. O zaman Silivri'ye uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Bugün uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz. Mevcut metrobüs yolcularımıza da iyilik yapmış olmayız, diye düşünüyorum" dedi.