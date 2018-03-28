İstanbul'da zabıtalar birbirine girdi

Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelenlerin park probleminin çözümü için çevresine otopark yapmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ie Kartal Belediyesi zabıta ekipleri arasında anlaşmazlık çıktı. İBB ve Kartal Zabıta ekipleri arasında uzun süre devam eden gerginlik, yetkililerin anlaşmasıyla çözüldü; alana iş makinesi çekildi ve zabıta ekipleri ayrıldı.

Kartal'da İBB zabıta ekipleri ile Kartal Belediyesi zabıta ekipleri park yeri yüzünden karşı karşıya geldi. İBB tarafından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne araçlarıyla gelenlerin park sorununu çözmeye yönelik, caddede bulunan boş alana otopark yapmak için çalışma başlatıldı. Kartal Belediyesi'nin yetki alanına İBB'nin karışması problem çıkardı.

Yer yer tartışma yaşanmasının ardından olay yerine polis çağrıldı. Her iki belediye ekibinin yetkililerinin görüşmesinin ardından uzlaşma sağlandı. Alana iş makinesi çekilirken, zabıta ekipleri de ayrıldı.