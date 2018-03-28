Özel gereksinimli bireyler dev akvaryumu gezdi

Beylikdüzü Belediyesi düzenlediği ‘Sea Life Akvaryum Gezisi’ ile özel gereksinimli bireylere ve ailelerine keyifli bir gün yaşattı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziye katılanlar, dev köpek balıklarından vatozlara kadar birçok deniz canlısını görme fırsatı buldu.

Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin toplumsal hayata katılımını arttırmak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarını sağlamak için çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan özel gereksinimli bireyleri, tahsis ettiği otobüs ile Bayrampaşa’daki Sea Life Akvaryum’a götürdü.

Aileleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile Sea Life Akvaryum’u gezen özel gereksinimli bireyler, akvaryumda birbirinden güzel deniz hayvanlarını bir arada görmenin mutluluğunu yaşadı. Çocukların mutluluğuna eşlik eden veliler, Beylikdüzü Belediyesi’ne düzenlediği gezi için teşekkür etti.