Türkiye’de bir trajikomik olay daha: 2017 yılında..

'2017 yılın da Artvin’e 2 Milyon 400 bin Turist gelmiş! Nasıl geldi? Ne yedi? Ne içti? Nerede yattı?'

'Türkiye’de bir trajikomik olay daha: 2017 yılın da Artvin’e 2 Milyon 400 bin Turist gelmiş! Nasıl geldi? Ne yedi? Ne içti? Nerede yattı? Ne kadar para bıraktı? Yoksa Artvin’in üzerinde geçen uçakta ki yolcuları da mı saydılar!'

Hıdır ULAĞ/ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart ayı toplantılarında Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı 2017 yılı turizm verilerini değerlendiren gündem dışı konuşma gerçekleştiren CHP İBB Meclis Üyesi Turzimci Erdal Tüfekçi Türkiye’nin turizm de geldiği durum ile ilgili önemli tespitlerde bulundu, çarpıcı ve dikkat çekici bir konuşma gerçekleştirdi;

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Mart ayı Meclis toplantılarında Üsküdar Belediyesi ve İBB meclisi CHP Üyesi Turizmci Erdal Tüfekçi’nin 2017 yılı turizm verileri konulu gündem dışı konuşma metni:

Sayın başkan, değerli meclis üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı 2017 yılı turizm verleri hakkında Turizimci bir meclis üyesi olarak görüşlerimi paylaşmak istiyorum;

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ VERİLERİNE GÖRE, Türkiye'de de turizm sektörü geçen yıl yüzde 27'lik büyümeyle Yılı 32.4 milyon turist ve 26.3 milyar dolar gelirle kapatmış, Bakanlığın yayınladığı istatistik bilgilerde turist olarak gösterilen 32.4 milyon yabancının acaba kaçı gerçek anlamda turist? 2017 yılında ülkemize turist gönderen ülkelere öncede komşularımıza bir bakalım; Gürcistan nüfusu 3.7 milyon, ülkemize turist olarak gelen Gürcü sayısı 2.4 milyon. (bu ülkenin % 65’si turist olarak gelmiş)

Uluslararası araştırma şirketi euromonitor international 2017 yılında bir araştırma yaptı, dünyada en çok ziyaret edilen 100 kent listesinde Türkiye’den Artvin 2.4 milyon turist ile 85.ci sırada yer aldı. Bu haberden sonra, doğan haber ajansı muhabirini turizmcilerle, esnaf ile röportaj yapmaya Artvin’e gönderdi. “Turizm nasıl?” diye soruyorlar, “bu kadar çok turist geldiğine göre herkes hayatından memnundur herhalde” diyor. Adamda “ne turisti, bak bakalım caddede turist var mı? Siftahsız dükkan kapatıyoruz işlerimiz çok kötü” diyor. Muhabir “ama 2.4 milyon turist nerede peki?” diyor adam "valla ben bilmem havadan geçen uçakların içindeki yolcuları sayıyorlarsa o başka" diyor. Bir diğeri "abi Batum’dan giriş çıkışları saymışlardır" diyor.

Değerli arkadaşlar, turist kime denir, turisti nasıl tanımlarsınız? İlk önce ona karar verelim; Otelde konaklayacak, müzeleri gezecek, eğlence yerlerinde eğlenecek, tarihi ve kültürel yerleri dolaşacak, yiyecek, içecek bunları yaparkende ülkeye döviz bırakacak.

Değerli arkadaşlar, kısaca bir analiz yapmak istiyorum. Gürcistan’dan başlayalım, ülkemizde 250 bin civarındaki Gürcü vatandaşı İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerimize çalışmak para kazanmak için geliyorlar, döviz bırakmak yerine çalışarak memleketlerine döviz götürüyorlar. Bunlar 3 ayda bir memleketlerine gidip tekrar çalışmak üzere buralara geliyorlar, yani 250 bin Gürcü, Bakanlığın hesabına göre 1 milyon olmuş, bunlar mı turist?

1.8 milyon Bulgar turist gelmiş ülkemize, ben 30 sene Sultanahmette seyahat acentası işlettim, bir Bulgar turiste uçak bileti, şehir turu, Anadolu turu yada turistik yörelerimize otobüs bileti sattığımı hatırlamıyorum. Ama Edirne ilimize gelen Bulgar turist 1.7 milyon. 2.5 milyon İranlı ülkemize turist olarak gelmiş, İstanbula gelen İranlı turist sayısı 900 bin bir çoğunun evleri var buralarda. Ülkemize gelen Iraklı sayısında artış % 111 olmuş 896 bin Iraklı turist gelmiş bunun 517 bini de İstanbul’a gelmiş. Gelen Iraklı ve Suriyeli turistlerin büyük bir kısmı küçük işletmeler kurmuşlar, yada kaçak çalışmaya gelmişler. Bunlar mı turist? 2017 yılında 3.5 milyon Alman ülkemize turist olarak gelmiş bunun 1 milyon civarı da İstanbula gelmiş.

Kastamonulu İsmail’in bu yıl Sturtgart’dan 4.cü kez Boyabat ‘a gelmesini 4 Alman geldi, Türkiye’ye diye tercüme ederseniz vay halimize. Alman nüfusunun % 4’ü Türk asıllı Alman vatandaşı, 2015 yılı itibarı ile 2.851 bin Türk Alman pasaportuna sahip. Boyabatlı İsmail’in nesi turist. Adam emekli olmuş, bazen burada köyünde bazen Almanya’da çocukları torunlarıyla beraber. Şimdi diyoruz ki İstanbul’a 1 milyon Alman turist gelmiş.

Değerli arkadaşlar, Bazı resmi kayıtlara göre 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren, Yabancı şirket sayısı 60 bin civarında. 60.000 bin yabancı şirketin her birinde en azından ortalama 10 kişi çalıştığını varsayarsak bu 600 bin kişi eder. Bu kişilerin yılda en az 5 kere ülkemize giriş çıkış yaptığından hareket ettiğimizde turist olarak sayılan ama aslında turist olmayan 3 milyon kişi karşımıza çıkıyor.

Tır şoförleri var, otobüs şoförleri var, hastanelerde çalışan doktorlar var, okumaya gelen talebeler var. Ev hizmetlerinde ve çocuk bakıcısı olarak çalışan komşu ülkelerden ve Asya-Pasifik’ten gelen yabancılar var. Sayıları en az 500 bin. Afrikalılar var, her taraf seyyar satıcı kaynıyor. Turizmde çalışanlar da var. Bu rakam da en az 50 bin ve ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya vatandaşları, bu kişiler 3 ayda bir çıkış sonra tekrar giriş yapanlar arasında.

Bunların hepsini alt alta toplarsak; 2017 yılında ülkemize gelen 32 milyon turistın 10 milyondan fazlasının turist olmadıkları halde turist sayıldığı ortaya çıkıyor. Bu 10 küsur milyonluk kitlenin turizm anlamında ülkeye bir katkısı yoktur. Bizleri ilgilendiren otlelindekonaklayan,müzelerigezen,eğlence mekanlarına giden, kültür turu alan, paket turla ülkemize gelen kitledir.

Değerli meclis üyeleri, 2017 yılında İstanbula 12 milyon turist gelmiş, bir önceki yıla göre % 17 artış olmuş diye övünürsek, gerçekleri görmemiş oluruz. İşsizlik var arkadaşlar, “turizm iyi gidiyor” diyoruz ama turizmden ekmek yiyen binlerce kişi işsiz ve aç geziyor. Acentacıyla konuşuyorum suratlarından düşen bin parça, rehberlerle görüşüyorum, “öyle kapalı gruplar yok artık, Anadolu turları hak getire” diyorlar. 4 yıldızlı bir otelde müdürlük yapan bir arkadaşım var, “patron oteli hastaneye çevirmeyi düşünüyor, hastane yapacak önce de kendi yatacak” diyor. Gelen kişi sayısı artmasına rağmen,sektörün durumu vahim. 2017’de İstanbul’a yalnızca dört kruvaziyer gemisi ile 331 turist gelmiş. En çok para harcayan kesim olan, kongre turizmi neredeyse sıfır çekmiş.

Değerli arkadaşlar, Turizmdeki büyümeyi şu kadar çok kişi gelmiş diye hesaplarsak yanılış yapmış oluruz.Turizmde büyüme gelen kişi sayısındaki artışla değil, turizm gelirlerindeki artışla mümkün olur. Kendimizi kandırmayalım, bu gerçekleri görmemiz lazımdır.

2017 yılında turist sayısındaki artışa karşın turizm gelirlerimizdeki artış düşük kalmıştır. Cebindeki parayla başka hiçbir ülkede yapamayacağı tatili Türkiye de yapabilen turistler geliyor ülkemize. Gelen turist kalitesi, dolayısı ile harcamaları nerelerde dolaşıyor acaba? Bunu sorgulamamız lazım. İspanyaya gelen turist kişi başı 1062 euro harcama yapmış, bizdeki kişi bası harcama miktarı 520 Euro.

Değerli arkadaşlar, Durumu iyi göstermeye çalışmak, gerçekleri saklamak, ülkemize, turizm sektörüne ciddi şekilde zarar verir. Sorunu çözmek için sorunun ne olduğunu iyi bilmek, kabul etmek ve onu giderecek adımlar atmak gerekir.

Geçen hafta ITB Berlin fuarında Alman Bakandan, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarının kaldırılmasını isteyen Sayın Dış İşleri Bakanına verilen yanıt şu; “Sizde güvenlik tam sağlanamadığı için olsa gerek hala OHAL’ı uzatıp duruyorsunuz, demek ki ülkeniz yeterince güvenli değil. OHAL’ı kaldırın, keyfi kanunlarla demokrasiyi yok etmekten vazgeçin, hükumetiniz turizmin doğal yaşam ortamı olan demokrasiye yönelik adımlar atsın, bizde seyahat uyarısını kaldıralım” türünden yanıtı veren alman Bakan sorunun ne olduğunu ortaya koyuyor. Hala bunun farkında olmadan, “şuradan şu kadar turist geliyor, rezervasyonlar tavan yaptı” türünden açıklamalar yapan bilgisiz, yalaka, şakşakçı fetbazların söylemleriyle bir yılı daha avunarak geçiririz. herkese saygılar.