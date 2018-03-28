Canan Kaftancıoğlu sahada

Ali Açar/ Cumhuriyet- 40 kişilik il yönetim kurulu ile birlikte sahaya inen Kaftancıoğlu, 39 ilçede seferberlik başlattıklarını Türkiye’yi baskı ortamından kurtaracaklarını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yönetim kurulu seçim çalışmalarına Ümraniye’den başladı. 40 kişilik il yönetim kurulu ile birlikte sahaya inen Kaftancıoğlu, 39 ilçede seferberlik başlattıklarını Türkiye’yi baskı ortamından kurtaracaklarını söyledi.

2019 yılında gerçekleştirilecek olan iki kritik seçim öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibi her hafta bir ilçe merkezinde olağan toplantılarını yapma kararı aldı. Bu kapsamda dün 40 kişilik il yönetim kurulu ile birlikte CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı’nda bir araya gelen Kaftancıoğlu ve ekibi ilk olarak Tantavi Mahalle Muhtarı Nurdan Tanyol’u ziyaret ederek bilgi aldı. Tanyol’un ayrımsız hizmet ettikleri sözlerine Kaftancıoğlu mahalle muhtarının değerli ve çözüm üreten bir kurum olduğunu söyleyerek, “Her zaman halkı düşünen ve yanında olmanız takdir edilen bir durum. Bizler de muhtarların siyaset üstü bir yerde olmasını isteriz. Buraya gelen her vatandaşın bu kapının açık olduğunu bilmesi önemli” diye konuştu.

39 ilçede seferberlik

Muhtarlık ziyaretinin ardından Kaftancıoğlu ve beraberindekiler CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı’na gitti. Burada partililer tarafından çiçekle karşılanan Kaftancıoğlu daha sonra partililere seslendi. Medyanın iktidar eli ile tekelleştirildiğini kaydeden Kaftancıoğlu, “İktidar bütün iletişim kanallarını susturdu. Medyanın kontrol altına alndığı şu günlerde bizim de yapacağımız sokakta yurttaşlarımıza tek tek temas ederek İstanbul’u halkın İstanbul’u yapacağımızı anlatacağız. 39 ilçeden başladığımız seferberlik harekatı ile Türkiye’ye rahat bir nefes aldıracağız ve bu baskı ortamından kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu beraberindekiler daha sonra Afrin’de şehit olan bir askerin ailesini ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu.